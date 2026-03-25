Valul de aer polar din vest lovește România. Ninsori la munte, ploi abundente și vânt puternic în toată țara. Cum va fi vremea de Paște

1 minut de citit Publicat la 18:06 25 Mar 2026 Modificat la 18:10 25 Mar 2026

Vremea se schimbă radical în țară, din cauza valului de aer polar care intră în vestul Europei și ajunge și în România.

Elena Mateescu, director general ANM, a detaliat la Antena 3 CNN cum ne va afecta acest fenomen în zilele următoare.

"Începând de vineri, ploile se vor extinde și în zona țării noastre. La început, se vor face simțite în partea de sud-vest, apoi treptat, în toate regiunile.

Vorbim de cantități de apă de 20 - 25 de litri pe metru pătrat, local peste 35 de litri pe metru pătrat, cele mai mari valori fiind de așteptat în partea de sud, sud-vest, dar și în zonele montane și submontane.

Va ninge și se va depune strat de zăpadă în zonele montane

Masa de aer rece de la finalul acestei săptămâni și, practic, de la finalul lunii martie din acest an, va aduce și ninsori, în special la altitudini mai mari de 1.700 de metri, în Carpații Meridionali, dar și în restul masivelor, acolo unde se va depune strat de zăpadă, în mod consistent pe plan local.

Vorbim și de vânt, cu rafale în general de 45 - 55 de kilometri pe oră în zonele mai joase, iar la munte, cu rafale de 70 - 80 de kilometri pe oră.

Din punct de vedere termic, mâine (joi) și ziua de vineri aduc temperaturi într-un ecart cuprins între 10 și 21 de grade Celsius în extremitatea de sud a țării.

În ziua de vineri, vorbim de 20 de grade, posibil în nord-vest, în timp ce în partea de sud a Banatului vor fi doar 8 grade.

Temperaturile scad de sâmbătă în toată țara. De Paște, vremea va fi răcoroasă, cel puțin

Începând de sâmbătă, scăderea regimului de temperaturi va fi de interes în cea mai mare parte a țării, cu 9 - 11 grade în Oltenia, în Muntenia și Dobrogea, inclusiv în Capitală, unde se vor semnala doar 10 - 11 grade.

În ceea ce privește vremea de Paște, să așteptăm datele de vineri. La acest moment, conform ultimelor informații - de marți - prin care am actualizat estimările, datele s-au schimbat.

Vorbim, pe baza acestor date, de o perioadă 6 - 13 aprilie cu temperaturi în medie ușor mai coborâte.

Însă, repet, trebuie să așteptăm să vedem ce va aduce nou ziua de vineri în modele, astfel încât estimările să fie cu un grad de acuratețe mai bun", a spus Elena Mateescu.