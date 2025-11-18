Vijeliile au luat pe sus acoperișuri, în Brașov. În Băile Felix a plouat puternic 30 de minute cu tunete și fulgere, ca în iulie

1 minut de citit Publicat la 08:37 18 Noi 2025 Modificat la 08:37 18 Noi 2025

Mii de gospodării din Harghita au rămas fără electricitate din cauza vântului puternic, iar în Braşov, pompierii au fost chemaţi după ce rafalele au luat pe sus mai multe acoperişuri. FOTO Capturi video Antena 3 CNN

Mii de gospodării din Harghita au rămas fără electricitate din cauza vântului puternic, iar în Braşov, pompierii au fost chemaţi după ce rafalele au luat pe sus mai multe acoperişuri. În alte zone, stâlpii sau copacii de electricitate au fost doborâţi. În Timiş şi Bihor, ploile torenţiale au fost însoţite de tunete şi fulgere.

În județul Harghita, pe drumul spre locul unei intervenții în zona Lacu Roșu, pompierii au intervenit pentru a înlătura de pe șosea mai mulți arbori doborâți de vânt. De asemenea, în localitatea Lacu Roșu un stâlp de electricitate s-a prăbușit, blocând circulația. La fața locului a fost trimis un echipaj al Detașamentului de Pompieri Gheorgheni, iar distribuitorul de energie electrică a fost anunțat.

Tot în urma fenomenelor intense, în zona Cristuru Secuiesc au fost afectate 37 de puncte de transformare, iar 2.817 de gospodării au rămas fără curent electric.

Fenomenele meteo neobișnuite s-au înregistrat și în județul Bihor, unde stațiunea Băile Felix a fost lovită de o ploaie torențială care a durat mai bine de 30 de minute. Turiștii și localnicii au descris furtuna ca pe una specifică lunii iulie. Fulgerele și tunetele au fost puternice, dar nu au fost raportat pagube sau incidente majore.

Autoritățile recomandă populației să urmărească avertizările meteorologice și să evite deplasările în zonele unde sunt semnalate probleme cauzate de vântul puternic sau de căderile de arbori.