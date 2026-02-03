Vreme deosebit de rece, vijelii și polei: ANM a emis mai multe alerte meteo și a prelungit atenționarea de ger. Hărțile zonelor vizate

ANM anunță vreme geroasă și vânt puternic. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți, mai multe atenționări și informări meteorologice care vizează vreme deosebit de rece, intensificări ale vântului, ninsori viscolite la munte și formarea poleiului, valabile în intervalul 3–5 februarie.

Astfel, Codul galben de ger a fost prelungit marți, 3 februarie, între orele 10:00 și 20:00, pentru Oltenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și a Munteniei. În aceste regiuni, temperaturile vor fi cu 7–9 grade sub valorile normale ale perioadei, iar maximele se vor încadra, în general, între -8 și -4 grade Celsius.

Totodată, ANM a emis o informare meteorologică de frig, vânt și precipitații, valabilă în intervalul 3 februarie, ora 10:00 – 5 februarie, ora 20:00. Pe parcursul zilei de marți, vremea va rămâne deosebit de rece local în sudul și estul țării, unde maximele vor fi cuprinse între -8 și 0 grade, iar minimele între -9 și -3 grade.

Din seara zilei de marți, vântul va avea intensificări în regiunile sud-vestice, iar de miercuri dimineața și în estul țării, la munte și izolat în rest, cu viteze de 40–50 km/h. La altitudini de peste 1700 de metri, rafalele vor depăși 70–80 km/h, viscolind temporar ninsoarea.

Temporar, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării: ploi în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia și Dobrogea, iar precipitații mixte în Maramureș, Transilvania, Moldova și la munte, favorizând topirea stratului de zăpadă. Pe arii restrânse, în special în sud-vest, centru și nord-est, se va semnala polei sau ghețuș.

Noi alerte meteo de ger și vijelii

Pentru intervalul 3 februarie, ora 20:00 – 4 februarie, ora 10:00, este în vigoare un nou Cod galben de ger în Moldova, Oltenia și în cea mai mare parte a Munteniei, unde temperaturile minime vor coborî până la -9…-6 grade Celsius.

De asemenea, ANM a emis o atenționare Cod galben de vânt, valabilă în intervalul 4 februarie, ora 08:00 – 5 februarie, ora 20:00. Vântul va sufla cu putere în județul Caraș-Severin și local în Timiș, cu viteze de 50–70 km/h, iar în Munții Banatului și în zona înaltă din vestul Carpaților Meridionali rafalele vor atinge 90–100 km/h, viscolind temporar ninsoarea.

Prognoză specială pentru București

În Capitală, vremea va fi deosebit de rece până miercuri dimineață. În intervalul 3 februarie, ora 10:00 – 4 februarie, ora 08:00, temperatura maximă va fi de -3…-1 grad, iar minima va coborî la -9…-6 grade Celsius, municipiul aflându-se sub incidența a două atenționări Cod galben de ger.

De miercuri, vremea va intra într-un proces de încălzire. Temperaturile maxime vor ajunge la 4 grade pe 4 februarie și la 7–9 grade pe 5 februarie, iar temporar vor fi ploi slabe.