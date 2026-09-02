Vreme instabilă în toată țara. ANM anunță ploi torențiale, vânt puternic și grindină până joi seara

1 minut de citit Publicat la 10:45 02 Sep 2026 Modificat la 10:45 02 Sep 2026

În zonele afectate, vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului. Foto: *Imagine cu caracter ilustrativ/ Profimedia Images

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o informare de vreme instabilă, cu ploi torenţiale şi intensificări ale vântului, valabilă la nivelul întregii ţări, până joi seara.

Conform prognozei de specialitate, în intervalul 2 septembrie, ora 13:00 - 3 septembrie, ora 21:00, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, local în Moldova şi în nordul Munteniei, pe alocuri în regiunile sudice şi estice, precum şi în zona montană.

Aceasta se va manifesta prin averse torenţiale moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze în general de 40 - 50 km/h) şi, izolat, grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm).

De asemenea, în intervale scurte de timp (între o oră şi trei ore), cantităţile de apă vor fi de 10 - 15 l/mp şi, pe arii restrânse, de peste 20 - 30 l/mp.

Cum va fi vremea în București

Potrivit ANM, în București, în intervalul 02.09, ora 13:00 - 03.09, ora 09:00, vremea va fi călduroasă.

Cerul va fi variabil, cu unele înnorări spre seară când vor fi intensificări ale vântului (35...45 km/h) și posibil averse slabe (1...3 l/mp). Temperatura maximă va fi de 31...32 de grade, iar cea minimă de

15...18 grade.

În intervalul 03.09, ora 09:00 - 03.09, ora 21:00, cerul va fi variabil cu înnorări, averse și descărcări electrice îndeosebi după-amiaza și seara (cantități de apă de 2...5 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor (rafale de 35...50 km/h).

Temperatura maximă se va situa în jurul a 30 de grade.

De asemenea, potrivit ANM, în intervalul 02 septembrie, ora 13 - 03 septembrie, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică, instabilitate atmosferică, averse torențiale moderate cantitativ și intensificări ale vântului.