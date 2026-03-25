Vremea în București se răcește din nou: ANM anunță că revin și ploile, pe final de martie. Ce arată prognoza meteo pentru Capitală

1 minut de citit Publicat la 10:16 25 Mar 2026 Modificat la 10:17 25 Mar 2026

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o prognoză specială pentru București, valabilă în intervalul 26 martie, ora 12:00 – 30 martie, ora 10:00. Meteorologii anunță o trecere de la vreme caldă și frumoasă la ploi, intensificări ale vântului și o răcire semnificativă spre finalul perioadei.

Astfel, după un început de perioadă cu temperaturi aproape de 20 de grade, bucureștenii vor resimți o schimbare bruscă a vremii, cu ploi, vânt și o răcire accentuată până la finalul lunii martie.

Vreme caldă și frumoasă la începutul intervalului

În intervalul 26 martie, ora 12:00 – 27 martie, ora 08:00, vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei.

Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe timpul nopții, când rafalele pot ajunge până la 45 km/h.

Temperaturile vor urca până la 18–19 grade pe timpul zilei, în timp ce minimele nocturne se vor situa între 4 și 5 grade.

Ploile își fac apariția și vântul se intensifică

În intervalul 27 martie, ora 08:00 – 28 martie, ora 08:00, vremea va rămâne ușor mai caldă decât în mod obișnuit, însă instabilitatea atmosferică va crește.

Înnorările se vor accentua treptat, iar din a doua parte a zilei sunt așteptate ploi, mai ales sub formă de averse, cu caracter moderat.

Vântul va avea intensificări, în special în prima parte a zilei, când rafalele pot atinge 50–55 km/h.

Temperatura maximă va fi de 15–16 grade, iar minima de 5–7 grade.

Răcire accentuată și ploi persistente

În intervalul 28 martie, ora 08:00 – 29 martie, ora 09:00, valorile termice vor scădea semnificativ.

Cerul va fi mai mult noros și va ploua moderat cantitativ, iar vântul va sufla moderat.

Temperatura maximă va ajunge la 10–11 grade, iar minima va coborî la 4–5 grade.

Vreme mohorâtă până la finalul perioadei

În intervalul 29 martie, ora 09:00 – 30 martie, ora 10:00, vremea va rămâne închisă, cu înnorări și ploi.

Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile vor rămâne scăzute pentru această perioadă: maximele vor fi în jurul a 11 grade, iar minimele între 5 și 6 grade.

Informare meteo în vigoare pentru Capitală

Pe tot parcursul intervalului, pentru București este în vigoare o informare meteorologică ce vizează intensificări ale vântului și ploi moderate cantitativ.

Reprezentanții ANM precizează că prognoza poate fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor, inclusiv prin avertizări nowcasting pentru fenomene severe imediate.