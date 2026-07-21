Vremea se răcește brusc în București: Scad temperaturile cu zece grade, de pe o zi pe alta. Capitala intră sub alertă meteo de furtuni

1 minut de citit Publicat la 10:45 21 Iul 2026 Modificat la 10:45 21 Iul 2026

Nori de furtună deasupra Bucureștiului, iulie 2026. Sursa foto: Alina Pîrvan via Antena 3 CNN

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți o prognoză specială pentru municipiul București, valabilă până joi dimineață, care anunță o răcire accentuată a vremii și furtuni.

Până miercuri, 22 iulie, la ora 09:00, cerul va fi variabil, însă spre seară și în cursul nopții sunt prognozate înnorări accentuate, averse torențiale cu acumulări de 15-25 l/mp, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale în general de 40-60 km/h. Temperaturile maxime vor ajunge la 30-32 de grade, iar cele minime se vor încadra între 16 și 18 grade.

În intervalul 22 iulie, ora 09:00 - 23 iulie, ora 09:00, vremea se va răci semnificativ. Temperatura maximă va fi de aproximativ 23 de grade, iar minima va coborî la 12-15 grade. Cerul va avea înnorări temporar accentuate, iar ploile vor continua sub formă de averse însoțite de descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 20-40 l/mp. Vântul va sufla moderat pe parcursul zilei și slab în timpul nopții.

Capitala intră sub alerte meteo ANM de furtuni

Totodată, Bucureștiul se va afla sub două atenționări meteorologice cod galben.

Prima este valabilă în intervalul 21 iulie, ora 22:00 - 22 iulie, ora 09:00, pentru instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ și intensificări ale vântului.

A doua va fi în vigoare între 22 iulie, ora 09:00 și 23 iulie, ora 03:00, când sunt prognozate instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii.