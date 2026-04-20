Vremea se schimbă brusc în București în următoarele zile: Se anunță ploi, vânt și minime de 1 grad

Prognoza meteo specială pentru București. Foto: Getty Images

După un weekend cu temperaturi de peste 20 de grade, urmează o răcire accentuată în București, cu ploi, vânt și valori termice sub normalul perioadei, potrivit prognoza speciale pentru Capitală. Meteorologii anunță că până pe 23 aprilie va fi sub informare de vreme rece și intensificări ale vântului.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 20.04.2026 Ora 10:00 - 21.04.2026 Ora 09:00

Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza și seara, când trecător vor fi condiții să plouă slab. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări după-amiaza (viteze de 40...50 km/h). Temperatura maximă va fi de 21...23 de grade, iar cea minimă de 6...8 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 21.04.2026 Ora 09:00 - 22.04.2026 Ora 09:00

Vremea se va răci față de ziua precedentă, astfel valorile termice se vor situa sub mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va fi mai mult noros, temporar va ploua și se vor acumula cantități de apă de 5...10 l/mp. Vântul va sufla în general moderat, cu viteze de 35...40 km/h. Temperatura maximă va fi de 14...15 grade, iar cea minimă de 4...5 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 22.04.2026 Ora 09:00 - 23.04.2026 Ora 10:00

Vremea va fi rece pentru ultima decadă a lunii aprilie. Cerul va prezenta înnorări pe parcursul zilei, când trecător vor mai fi posibile ploi slabe de scurtă durată, apoi va deveni variabil. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 12...13 grade, iar cea minimă de 1...4 grade.

În intervalul 20 aprilie, ora 10 - 23 aprilie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru răcire accentuată și intensificări ale vântului