Alertă de vreme rea. ANM a emis un Cod galben de vânt, valabil în 20 de județe, și un Cod galben de ninsori la munte

În intervalul 20 aprilie, ora 10:00, până la data de 23 aprilie, ora 10:00, meteorologii anunță că va ploua moderat cantitativ, temperaturile vor scădea puternic, iar la munte vor fi precipitații mixte, predominant ninsori la altitudini de peste 1.400 de metri și intensificări ale vântului.

Administrația Națională de Meterologie (ANM) a emis o informare meteo de vreme rea, valabilă începând de luni, ora 10:00, până joi, 23 aprilie. În aceste zile va ploua, vântul va bate cu putere, temperaturile vor scădea, iar la munte va ninge. Meteorologii au emis și un Cod galben de vânt valabil în 20 de județe și un Cod galben de ninsori însemnate la munte.

Astfel, meteorologii anunță că, în intervalul menționat, vor fi perioade în care va ploua, pe parcursul zilei de luni și în noaptea de luni spre marți îndeosebi în Maramureș, nordul Crișanei, Transilvania și Moldova, marți și miercuri pe arii relativ extinse în regiunile sudice și centrale și local în rest.

Vor fi mai ales averse, pe arii restrânse însoțite de descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...20 l/mp și pe arii restrânse de peste 25....35 l/mp. Izolat va cădea grindină.

La munte, dar trecător și în dealurile subcarpatice ale Moldovei și în estul și sud-estul Transilvaniei vor fi precipitații mixte (averse de ploaie, lapoviță, măzăriche și ninsoare), iar la altitudini în general de peste 1.400 de metri, treptat vor predomina ninsorile și se va depute strat de zăpadă.

Temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40...55 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de peste 60...80 km/h.

Marți și miercuri vremea va deveni rece pentru această dată, astfel în timpul nopților, pe alocuri se va produce brumă, îndeosebi în jumătatea de nord a teritoriului și în depresiuni.