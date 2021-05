Politicienii spun lucruri foarte trăznite. Cîțu, după Orban

Ca politicienii spun lucruri traznite, asta o stim cu totii. Sunt putini cei care stiu ce sa vorbeasca, sub ce forma sa se exprime si care sa fie continutul precis al ideilor sale. Multi bat campii cu gratie. dar cei mai multi dintre ei nu au darul vorbirii. Uitati-va in Parlament : din 500 de parlamentari, televiziunile de stiri se bat pe maxim 50 ca invitati in platou, pentru a exprima cat de cat niste idei. Restul, 450, sunt o masa amorfa, anonima si destul de neculturalizata.

Dupa ce Ludovic Orban s-a intrecut pe sine facand afirmatii de tip “baron PSD” precum “eu sunt trecutul prezentul si viitorul PNL” si “sunt cel mai bun cunoscator al PNL si in general, al tarii”, a venit randul lui Florin Cîțu sa se intreaca in afirmatii aiuristice impreuna cu liderul sau de partid.

„După 30 de ani de socialism cu față umană și 45 de ani de comunism, este nevoie de cel puțin 8 ani de liberalism” a declarat premierul Florin Cîțu, marți dimineață, la Radio Guerrilla.

Sa deschidem abecedarul politicii pentru tanarul prim ministru al Romaniei si sa enumeram. In ultimii 30 de ani, in Romania au fost la putere in halul urmator :

stanga 1990-1996

dreapta 1996-2000

stanga 2000-2004

dreapta 2004-2008

dreapta cu stanga 2008-2009

dreapta 2009-2012

stanga cu dreapta 2012-2014

stanga 2014-2015

dreapta 2015-2016

stanga 2016-2019

dreapta 2019-2021

Asadar, doua intrebari de clasa a 4 a pentru maestrul cifrelor, Florin Cîțu :

Cate guvernari de stanga si cate de dreapta au fost?

Toate guvernele de dreapta au reprezentat de fapt tot socialism cu fata umana?

Raspunsul poate fi trimis pe adresa de mail sau pe whatsapp subsemnatului, urmand a fi publicate aici, pe blog.

PS : In cei “30 de ani de socialism cu fata umana”, cu prost spune premierul, Romania a intrat in NATO si UE, fiind azi in cea mai buna pozitionare strategica din intreaga sa istorie. Tot pe seama “socialismului cu fata umana” le punem si pe astea, domnule Florin Cîțu, politician liberal?

Am inchis abecedarul pe ziua de azi, scrie radu-tudor.ro.

