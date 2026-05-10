10 Mai, Ziua Independenței, ar putea deveni zi de sărbătoare legală nelucrătoare

Deputatul PNL Alexandru Muraru, președintele PNL Iași, a depus o inițiativă legislativă prin care ziua de 10 Mai – Ziua Independenței Naționale a României – ar urma să devină zi de sărbătoare legală nelucrătoare. Proiectul, inițiat alături de deputatul PNL Gigel Știrbu, vizează modificarea Codului Muncii și a Legii nr. 189/2021.

„10 Mai nu este doar o dată în calendar, ci actul de naștere al României suverane, moderne și europene. Aproape toate națiunile din Uniunea Europeană și din lumea liberă își cinstesc Ziua Independenței printr-o sărbătoare legală, în care cetățenii nu lucrează, având astfel timpul necesar pentru a reflecta la istoria națională, pentru a participa la manifestări publice și pentru a fi alături de familie. Este inacceptabil ca România să își trateze independența ca pe o zi oarecare de lucru”, a declarat Muraru.

Inițiativa legislativă invocă tripla semnificație istorică a datei: începutul domniei Principelui Carol I în 1866, proclamarea independenței față de Imperiul Otoman în 1877 și încoronarea lui Carol I ca rege și proclamarea Regatului României în 1881. Între 1866 și 1947, 10 Mai a fost Ziua Națională a României, înainte de a fi interzisă de regimul comunist și înlocuită cu 23 August.

„Să nu uităm că regimul comunist ilegitim și criminal a interzis această sărbătoare, într-o încercare brutală de a șterge memoria Monarhiei Constituționale și a făuritorilor României moderne. A reda românilor ziua de 10 Mai ca zi liberă înseamnă a șterge definitiv o urmă a cenzurii comuniste”, a adăugat deputatul liberal.

Potrivit expunerii de motive, o zi liberă suplimentară în luna mai ar avea și un impact economic pozitiv, prin stimularea turismului intern, a industriei HoReCa și a participării la evenimente culturale și educative.

Proiectul de lege urmează să intre în circuitul parlamentar, prima Cameră sesizată fiind Senatul.