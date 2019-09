Adrian Năstase: Iohannis e președintele catastrofă. Să ne mai lase...

Fostul premier Adrian Năstase reacționează la noile atacuri ale lui Klaus Iohannis la adresa PSD.

"Klaus Iohannis isi permite tot mai des aprecieri iresponsabile. Ieri, spre exemplu, a afirmat că „PSD-ul a fost si este o catastrofă pentru România”. Prin astfel de afirmatii, Iohannis consideră că va castiga respectul românilor si un al doilea mandat. Nu cred.

Fără indoială, ultimii ani au fost mai complicati pentru PSD si pentru guvernare. Cauzele sunt multiple. Nu le reiau aici. Poate doar să mentionez vânătoarea de vrăjitoare ce a dus la decapitarea multor lideri politici, din interese interne sau externe. Iar cel care a declansat-o a devenit el insusi victimă a acestui mecanism. Sau blocajul permanent de la Cotroceni.

Despre istoria guvernelor PSD se pot spune multe lucruri. Si rele dar multe bune. Nu vreau să mentionez eu rezultatele guvernului PSD minoritar Văcăroiu (intre altele, cine a finalizat lucrările la prima unitate de la Cernavodă?). Cunosc mai bine rezultatele guvernului PSD pe care l-am condus in perioada 2000-2004. Cea mai mare rată de crestere din Europa (8,4%), scăderea inflatiei de la 43% la 9%, adoptarea Codului fiscal, scăderea deficitului bugetar la 1,2%, (re)infiintarea a 400 000 de IMM-uri, peste un milion de noi locuri de muncă, scăderea numărului de săraci de la 8 milioane la 4 milioane, programe sociale numeroase, venitul minim pe economie, programul ANL, programul Cornul si laptele, cele 400 de săli de sport, primii 100 de km de autostradă după Revolutie, centrele de diagnostic medical, obtinerea statutului de economie functională de piată, eliminarea vizelor pentru călătorii in Europa, integrarea in NATO, finalizarea negocierilor cu Uniunea Europeană, etc.

Poate ar trebui să-i amintim lui Iohannis, in schimb, rezultatele guvernării de dreapta dintre 1997 si 2000 sau perioada guvernelor Tăriceanu, Boc, Ciolos…

Iohannis ar trebui să stie lucrurile astea deoarece conducea Federatia democrată a germanilor din România, cu care PSD a avut un Acord de colaborare (nerespectat la alegerile prezidentiale din 2004) iar FDGR a sprijinit, cu parlamentarul său, proiectele legislative ale PSD. Acordul stabilea si relatia cu guvernul PSD iar rezultatul a fost că multe din proiectele Sibiului au fost sprijinite de guvern, inclusiv pregătirea logistică a proiectului „Sibiu – capitală culturală europeană”, proiect pe care l-am decis cu premierul Luxembourgului de atunci, J. Cl. Juncker.

Ulterior, Iohannis a trecut la PNL si a acceptat colaborarea cu PSD, in cadrul USL. De altfel, el ar fi trebuit să facă parte din guvernul PSD/PNL.

Dincolo de aceste lucruri pe care Iohannis nu si le mai aminteste, in definitiv, ce a realizat el in mandatul său de cinci ani, ca presedinte al României? Sper ca reprezentantii PSD să facă un „inventar” al realizărilor sale. Singurul lucru ce poate fi mentionat mi se pare a fi acela că el a reusit o dezbinare a românilor chiar mai accentuată decât cea realizată de Băsescu.

Iar PNL, partidul care-l sustine pentru al doilea mandat, si care ar urma să fie sprijinit pentru a forma guvernul, cu tot respectul pentru guvernele pe care le-a format până la al doilea război mondial, ce realizări a avut, in definitiv, in acesti 30 de ani, in perioadele in care a fost la guvernare?

Asa că să ne mai lase…", scrie Năstase, pe blog.