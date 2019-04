Adrian Năstase, mesaj pentru PNL

Foto: Adrian Nastase/ Facebook

Adrian Năstase s-a hotărât să le dea o mână de ajutor în campania electorală celor din PNL.

"În conditiile in care PSD se descurcă bine in campanie si fără ajutorul meu, m-am gândit să dau o mână de ajutor PNL.

Asa cum stiti, după Primul Război Mondial, PNL a fost la guvernare lungi perioade de timp. Motivele au fost legate de numeroasele măsuri, economice si sociale, adoptate intr-o perioadă dificilă.

Iată insă felul in care se pozitiona partidul la sfârsitul anului 1921. In cadrul Programului său, adoptat la congresul general din 27 noiembrie 1921, sunt precizate pozitiile PNL in legătură cu politica natională, politica democratică, dreptatea socială, constitutia, unificarea administrativă, unificarea legislativă (după Marea Unire), „chestia financiară”, propăsirea economică, politica economică, „chestia agrară”, „chestia muncitorească”, „chestia religioasă”, „chestia invătământului”, justitia, „chestia sanitară”, armata, politica externă, criza morală."

