Candidatura lui Călin Georgescu la prezidențiale a fost respinsă definitiv de Curtea Constituțională. Foto: Profimedia Images

Fostul ambasador şi actualul înalt diplomat al Federaţiei Ruse la Bucureşti au sărit în apărarea lui Călin Georgescu. Despre fostul candidat la preşedinţia României a vorbit din nou cu păreri de rău şi un veteran al serviciilor de informații și expert în operațiuni informaționale și psihologice. Dmitri Soin răspunde la o provocare clară a moderatoarei de la radioul Armatei Roşii, care spune că, Moscova ar trebui să se trezească şi să se amestece în afacerile interne ale republicilor vecine, referindu-se la Republica Moldova şi România.

„Dar este într-adevăr o întrebare și, într-adevăr, chiar dacă am vrea, am putea cumva să influențăm, ceea ce nu am făcut în ultimii 30 de ani, probabil nici o dată așa cum trebuie. Poate că și noi trebuie să ne trezim”, afirmă moderatoarea de la radioul de casă al Kremlinului.

„Cred că a venit momentul să ne trezim, marele joc a început, iar stratul globalist occidental, până acum monolitic, începe să țâșnească”, spune Dmitri Soin, un veteran al serviciilor de informații.

Iar moderatoarea de la radioul Armatei Rusiei continuă cu o afirmaţie şocantă:

„Trezirea în sensul că trebuie să ne amestecăm în afacerile interne, indiferent cât de urât poate suna pentru formele convenționale, cumva, ei bine, nu să ne amestecăm, ci să influențăm afacerile interne ale republicilor vecine. De ce? Pentru că aceasta este absolut sfera legitimă de influență a Rusiei”.

Dmitri Soin, cel care analizează alegerile prezidenţiale din România, este un veteran al serviciilor de informații și expert în operațiuni informaționale și psihologice.

„România se pregătește de zeci de ani ca un centru logistic pentru expansiunea spre Rusia”, explică Soin.

Soin este un fost ofițer al așa-zisului minister al securității de stat de la Tiraspol şi căutat de autoritățile de la Chișinău pentru crimă. Şi a urmărit îndeaproape evoluţiile din jurul candidatului Georgescu.

„Dar în ceea ce-l privește pe Georgescu însuși, la nivel pur uman, îmi pare rău pentru el. Un lider cu o poziție proprie, care a arătat dorința de a merge înainte fără rezerve în cele mai dificile condiții”, își arată fostul spion aprecierea pentru fostul candidat pro-rus din România.

Ca la un semn, şi fostul ambasador al Rusiei la Bucureşti, dar şi actualul, se dezic de Georgescu. Şi ambii spun că anularea alegerilor şi înlăturarea lui Georgescu nu au la bază imixtiunea Rusiei, ci ciocnirea a două tabere pe fondul conflictului din Ucraina: cea pro UE şi tabăra suveranistă.

„Eu cred că dacă va fi înlăturat, și alegerile vor fi tensionate, iar cele două tabere se vor lupta nu pentru viață, ci pentru moarte”, a declarat Veleri Kuzmin, fostul ambasador rus în România.

„Este evident că Rusiei, desigur, îi pasă cine va fi președintele României, dar este evident că noi nu suntem în niciun fel implicați în acest proces, nu avem niciun fel de influență asupra acestor evenimente electorale, dar este pur și simplu inutil să explicăm acest lucru adversarilor noștri. Pentru că pentru ei, ei încearcă să prezinte acest caz ca și cum Rusia nu are alte preocupări decât rezultatele alegerilor din România”, spune și actualul ambasador, Vladimir Lipaev.

Deocamdată, în România, Călin Georgescu va fi înlocuit în cursa prezidenţială fie de George Simion, fie de Anamaria Gavrilă. Candidatul de rezervă va fi decis în funcţie de dosarele pe care BEC le va accepta.