Răspunsul lui Nicușor Dan pentru oamenii de afaceri care i-au cerut să păstreze România în UE și NATO: „Înțeleg îngrijorarea”

Candidatul independent la alegerile prezidenţiale 2025, Nicuşor Dan Foto: Agerpres

Candidatul independent la alegerile prezidenţiale 2025, Nicuşor Dan, a răspuns joi apelului lansat de asociaţia Concordia, arătând că înţelege îngrijorarea mediului de afaceri, mai ales că atât contracandidatul său cât şi persoanele menţionate între propunerile de prim-ministru au dat semnale sau au fost expliciţi că îşi doresc naţionalizări, decuplarea de Uniunea Europeană şi renunţarea la scutul NATO. Nicuşor Dan mai spune că România are instituţii nefuncţionale, ineficiente care sunt acaparate de grupuri de interese iar în România Onestă aceste instituţii trebuie să revină în sprijinul cetăţeanului şi al mediului de business.

”Salut mesajul ferm şi concis al Confederaţiei Patronale Concordia. Mai mult decât oricând în aceste zile este necesară implicarea activă a antreprenorilor şi mediului de business în această dezbatere esenţială din societate. România are nevoie de direcţie, iar în viziunea mea despre România Onestă singura direcţie este cea europeană şi atlantică. Eu nu indic această direcţie doar ca răspuns la solicitări în campanii electorale, am demonstrat zi de zi acest lucru atât în societatea civilă cât şi ca primar al capitalei României”, spune Nicuşor Dan în răspunsul către reprezentanţii patronatelor.

Candidatul la alegerile prezidenţiale în turul doi afirmă că înţelege îngrijorarea mediului de afaceri.

”Înţeleg îngrijorarea dumneavoastră mai ales că atât contracandidatul meu cât şi persoanele menţionate între propunerile de prim-ministru au dat semnale sau au fost expliciţi că îşi doresc naţionalizări, decuplarea de Uniunea Europeană şi renunţarea la scutul NATO. România are instituţii nefuncţionale, ineficiente care sunt acaparate de grupuri de interese. În România Onestă aceste instituţii trebuie să revină în sprijinul cetăţeanului şi al mediului de business iar acest lucru înseamnă inclusiv că e nevoie să cheltuim mult mai responsabil banii publici”, precizează Nicuşor Dan.

El subliniază că ”democraţia şi libertatea sunt fundaţia pe care putem clădi România Onestă iar domnia legii este absolut necesară pentru a repune instituţiile publice în slujba cetăţeanului, iar proprietatea privată este esenţială pentru a încuraja progresul şi prosperitatea României”.

”Experienţa mea de primar al Bucureştiului şi rezultatele pe care le-am avut îmi oferă o înţelegere foarte bună a instituţiilor, legislaţiei şi a sistemului administrativ, cunoştinţe absolut necesare pentru a putea genera o reformă a statului. Pe lângă această experienţă am capacitatea de a identifica şi mobiliza acei oameni integri, profesionişti şi motivaţi din societate pentru a construi un stat funcţional care îi tratează cu respect pe toţi cetăţenii. Am convingerea că împărtăşim aceleaşi valori, ceea ce nu pot spune despre contracandidatul meu, din păcate. De aceea membrii dumneavoastră ar trebui să privească mai atent la ce au făcut candidaţii la preşedinţia României până azi, ce au spus despre direcţia României, şi să nu creadă doar în scrisori de bună intenţie pe care le semnează pentru a câştiga voturi. Împreună şi alături de mediul privat implicat eu am credinţa că putem clădi România Onestă”, mai afirmă Nicuşor Dan.

Asociaţia Concordia, cea mai mare confederaţie patronală din România, le cere imperativ celor doi candidaţi rămaşi în cursa prezidenţială să declare public că nu vor schimba drumul european şi atlantic al României şi nu vor susţine măriri de taxe.

Preşedintele AUR, George Simion, candidat în turul doi al alegerilor prezidenţiale, a transmis că România nu se va abate de la parcursul său european şi atlantic şi susţine o economie de piaţă autentică, transparentă şi competitivă.