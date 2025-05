Simion, mesaj în limba engleză după ce a pierdut alegerile. "Nu putem acuza o manipulare semnificativă a buletinelor de vot"

George Simion a publicat duminică noapte un mesaj în limba engleză pe X, în care și-a recunoscut pentru a doua oară înfrângerea în fața lui Nicușor Dan. Spre deosebire de mesajul video transmis în limba română, Simion a declarat în această intervenție că nu poate „acuza o manipulare semnificativă a buletinelor de vot”. Totodată, liderul AUR, vizibil afectat și în acest video, a recunoscut că a "pierdut o bătălie, dar nu și războiul", și a subliniat că va continua să reprezinte mișcarea suveranistă și patriotică din România.

Liderul AUR a mai precizat în mesajul în limba engleză postat la trei minute după cel în limba română că speră "să ne întoarcem la democrație și bunul simț aici și peste tot în Europa și în Lumea Liberă".

Nicuşor Dan a câștigat alegerile prezidențiale după ce a obţinut 53,60% din voturi, arată rezultatele după numărarea tuturor voturilor. George Simion, care și-a recunoscut înfrângerea după ce inițial s-a autoproclamat președinte, a obținut 46,4% dintre voturi.

??We will continue our fight for freedom and our great values along with other patriots, sovereignists and conservatives all over the world.



We may have lost a battle, but we will certainly not lose the war.



God bless you all ❤️! pic.twitter.com/rMYeRc2JXj