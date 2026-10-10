Alin Tişe îi cere lui Bolojan să voteze Guvernul Luca Niculescu sau să demisioneze: "Renunţă la aroganţă. Am ajuns în prăpastie"

Președintele CJ Cluj, Alin Tișe. Foto: Agerpres

Preşedintele CJ Cluj, liberalul Alin Tişe, a postat un mesaj-manifest pe Facebook în care îi cere lui Ilie Bolojan să voteze Guvernul Luca Niculescu, cu sau fără PNL la guvernare. "Votează un guvern, cu sau fără PNL în componența lui, sau demisionează de urgență atât din funcția de prim-ministru, cât și din cea de președinte al PNL", a transmis Tişe.

Preşedintele CJ Cluj consideră că România are nevoie urgenţă de un Guvern şi că Bolojan ar trebui să voteze pentru instalarea Executivului condus de Luca Niculescu, indifenernt dacă PNL intră în opoziţie sau nu. De asemenea, Tişe l-a atacat pe preşedintele PNL pentru războiul pe care îl duce cu PSD de 5 luni.

"Scriu acest MANIFEST convins fiind că tot ceea ce facem astăzi noi, cei din PNL, cu această țară va influența viața noastră, dar mai ales viața copiilor noștri (viitorul). Iar peste ceva timp, nimeni nu va mai împărți vina între partide, ci o va pune în sarcina noastră, a tuturor.

În același timp, sunt convins că, prin ceea ce voi scrie, voi fi etichetat de fiecare tabără înfierbântată din PNL ca fiind vândut celeilalte. Nu mai sunt sensibil la astfel de etichete. Chiar deloc.

Eu am un singur crez: PNL conservator, unit și puternic, în slujba țării. Și asta pentru că țara cere mai mult. Cere totul.

Cere un guvern stabil.

Iar eu cer acest lucru de 150 de zile de la PNL! Ilie, renunță la aroganță și la sabotarea interesului național! România are nevoie urgentă de un guvern! România nu mai poate fi jucăria ta politică.

Nu mai poate fi captivă orgoliilor, ambițiilor personale și fricii tale că, dacă nu mai ești prim-ministru și nu mai ești șeful cel mare al PNL, nu mai contezi. Ajunge! Ajunge! Ajunge! Țara aceasta este în pragul prăpastiei, iar tu continui să ții captiv un partid și să blochezi formarea unui guvern stabil doar pentru a-ți conserva poziția și influența.

Românii au nevoie de un guvern stabil. De peste cinci luni, nu ai vrut acest lucru, fiind supărat pe PSD pentru că a demis guvernul.

Și atunci ai făcut tot ce ai putut pentru ca lucrurile să rămână blocate.

Am susținut în mod consecvent, timp de 150 de zile, formarea unui guvern stabil și, implicit, toate nominalizările președintelui Nicușor Dan, convins fiind că adâncirea acestei crize ne afectează pe toți și ne împinge pe toți în prăpastie. Am ajuns în prăpastie", a postat Tişe.

L-a acuzat pe Bolojan că s-a ascuns după ce Guvernul Siegfried Mureșan a căzut

"România trebuie să aibă un guvern, chiar dacă asta înseamnă ca PNL să intre în opoziție. Oricum, tu și cei care conduc astăzi partidul, mulți incompetenți politic, ați votat de mai multe ori pentru intrarea PNL în opoziție.

Este o greșeală fundamentală, dar, dacă asta vreți, opoziție să fie! În tot acest timp de criză, tu nu ai putut trece peste propriile orgolii și interese.

Iar dacă asta ți-ai dorit tu, și cei care conduc astăzi partidul, atunci trebuie spus răspicat: NU MAI ESTE VORBA DESPRE INTERESUL TĂU ȘI AL PNL. ESTE VORBA DESPRE INTERESUL ROMÂNIEI!

De la propunerea domnului Eugen Tomac până la propunerea domnului Siegfried Mureșan, nominalizare făcută de președintele țării, Nicușor Dan, exact așa cum a dorit PNL, am susținut același lucru:

GUVERN STABIL! ȚARA ÎNAINTE DE TOATE!

Am susținut ca toți parlamentarii PNL să voteze pentru învestirea guvernului condus de Siegfried Mureșan. Dar tu ce ai făcut? Te-ai ascuns!

L-ai lăsat pe Siegfried Mureșan să își deterioreze și mai mult relația cu PSD, deși știai foarte bine că un astfel de guvern nu poate trece fără voturile PSD. Ai așteptat să cadă încă o nominalizare. Și a căzut, pentru că interesele politice, orgoliile tale și calculele de partid au fost puse înaintea interesului național.

Iar România a rămas într-o criză profundă și prelungită, costisitoare și periculoasă pentru români. Cum este posibil ca un partid întreg, cu atât de mulți oameni competenți, să fie ținut captiv de ambiția unui singur om?

Mă revolt și spun încă o dată: AJUNGE!

Îți cer, fără ocolișuri și fără reținere, să faci singurul lucru care mai poate demonstra că ai înțeles gravitatea momentului:

Votează un guvern, cu sau fără PNL în componența lui, sau demisionează de urgență atât din funcția de prim-ministru, cât și din cea de președinte al PNL!

Îți cer acest lucru în calitate de liberal - conservator, ales uninominal timp de cinci mandate, reprezentând același partid, fără combinații și fără traseism politic, timp de 25 de ani.

Îți cer acest lucru în calitate de om care a muncit enorm și sincer, care a adus PNL-ului mai multe voturi decât ai adus tu în toate funcțiile publice pe care le-ai ocupat.

Lasă trecutul și orgoliul deoparte! Lasă PNL pe calea dreaptă, fidel valorilor sale naționale și liberal - conservatoare! Luptă pentru viitorul acestei țări și pentru stabilitatea politică și economică!

Înțelege că nu ești deținătorul adevărului absolut și nici al soluțiilor unice pentru această țară! Înțelege că țara există și fără tine!

Votează împreună cu întregul PNL pentru o guvernare stabilă, cu sau fără PNL în guvern, sau lasă România să trăiască", a încheiat Alin Tişe.