Alina Gorghiu îi cere lui Bolojan să spună dacă PNL e dispus să rămână la guvernare: „Decizia legată de PSD e clară, fără PSD”

Deputata Alina Gorghiu se alătură vocilor din PNL care cred că partidul trebuie să rămână la guvernare în continuare. Totuși, ea a spus că poziția față de PSD este clară, iar PNL trebuie să formeze un guvern fără social-democrați. Alina Gorghiu a adăugat că toată presiunea este acum pe președintele Nicușor Dan, care are responsabilitatea de a media ieșirea din criza politică.

Ilie Bolojan este cel care trebuie să spună dacă PNL este dispus să rămână la guvernare, a spus Alina Gorghiu, care a adăugat că un partid este „dator” să guverneze țara.

„Nu ne ducem la alegători să spunem că mergem în opoziție. Dacă revenim, eu susțin această idee”, a spus deputata PNL.

Totuși, Alina Gorghiu a sugerat că PNL ar rămâne la guvernare doar fără PSD. „Decizia legată de PSD este clară, fără PSD”.

Fosta președintă a PNL a adăugat că presiunea este acum la Nicușor Dan, iar un guvern minoritar ar fi problematic.

„PNL respectă decizia din BPN. Faptul ca îndrăznim să avem opinii în PNL nu înseamnă că nu îl susținem pe Bolojan la șefia PNL”, a mai spus Gorghiu.

Întrebată dacă PNL ar putea propune un alt premier, respectiv pe Cătălin Predoiu, Alina Gorghiu a răspuns: „PNL are desemnat un premier. Nu avem altă propunere. Dacă vom avea se schimbă în Biroul Politic Național”.

Anterior, Cătălin Predoiu, prim-vicepreședintele PNL a făcut apel la PNL să nu „abandoneze responsabilitatea guvernării” și să propună un nou premier.

„Ce ne preocupă în mod real, sincer, e dacă abandonăm sau nu responsabilitatea guvernării. Am mai spus în ședință că faptul că un partid care are 14% în acest moment rămâne relevant pe scena politică în măsura în care are poziția de premier. Acest lucru nu trebuie pierdut”, a spus Predoiu, joi, în Parlament.

La rândul său, președintele PNL Ilie Bolojan a avut un mesaj pentru liberali înainte de întâlnirea cu președintele Nicușor Dan.

Ilie Bolojan a postat pe Facebook, cu puțin timp înainte de întâlnirea cu Nicușor Dan, un mesaj „pentru liberali” în care a comparat PNL din anul 2021, când era condus de Florin Cîțu, și deciziile erau luate „în alte birouri” cu cel din prezent.

Bolojan a amintit de momentul în care liberalii au decis să facă alianță cu PSD. Cinci ani mai târziu, premierul demis a spus că apele s-au „separat” și s-au „limpezit” în PNL și prin decizia de marți de a nu mai colabora cu PSD și-a recâștigat respectul de sine.