AUR a scos sute de oameni în stradă, la Ploiești. George Simion, în mijlocul lor: „România reală nu mai suportă noile biruri”

Președintele AUR a acuzat Guvernul că a mărit taxele şi impozitele, dar nu s-a atins de cei privilegiați. Foto: capturi Facebook/George Simion

Aproximativ 300 de persoane au participat, joi, la protestul AUR care a avut loc în faţa Primăriei Ploieşti, împotriva majorării taxelor și impozitelor. Președintele AUR, George Simion, le-a spus că astfel de proteste au loc în 500 de locuri din ţară pentru că „România reală nu mai suportă noile biruri”, relatează Agerpres. La manifestație s-a cerut demisia Guvernului Bolojan și oamenii au scandal lozinci pro-Călin Georgescu.

„România reală nu mai suportă noile biruri, taxe, care nu fac decât să îngroape România construită de părinţii şi bunicii noştri”, le-a transmis Simion participanţilor la protest.

Președintele AUR a acuzat Guvernul că a mărit taxele şi impozitele, dar nu s-a atins de cei privilegiați. Simion a mai spus că că oamenii cer respectarea demnităţii, respectarea persoanelor cu dizabilităţi şi a celor aflaţi în situaţii vulnerabile, precum şi păstrarea specificului naţional al României.

„Nu am mai fost de mult în Ploieşti, sunt foarte mulţi oameni nemulţumiţi. E un judeţ al petrolului, al bogăţiilor naturale, cu o populaţie sărăcită. Nu este normal. (...) Mă bucur că în 500 de locuri din ţară s-a ieşit astăzi să se protesteze. (...) Suferă pătura de jos şi privilegiaţii tot acolo sunt. Membri de partid în sinecuri bine plătite. Asta e tăierea lui (a lui Bolojan - n.r.). Au tăiat de la persoanele cu dizabilităţi şi de la mame”, a declarat George Simion presei.

Acesta, împreună cu o delegaţie a protestatarilor, a mers la discuţii în biroul primarului Mihai Poliţeanu.

Manifestanţii au afişat pancarte cu mesaje precum „Demisia! Simplu, elegant, necesar”, „Noi vrem pace, nu război”, „Taxele cresc, costurile cresc, deciziile se iau fără noi”, „Opriţi taxele şi impozitele”.

De asemenea, ei au scandat „Călin Georgescu preşedinte”, „Călin nevinovat”, „CCR, o mizerie”, „Jos Guvernul Bolojan”, „Să plece hoţii, să vină patrioţii”, „Jos Guvernul trădător”, „Bolojane, nu uita, asta nu e ţara ta”, „Ajunge, ajunge, cu umilinţa”.