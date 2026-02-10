Bolojan le dă explicații primarilor revoltați: „Nici eu nu sunt încântat că trebuie să plătim taxe în plus”

Premeirul Ilie Bolojan le-a transmis, miercuri, angajaților din administrația locală că lucrurile nu vor mai putea fi așa cum erau obișnuiți până acum. Nemulțumiți de declarațiile prim-ministrului, primarii au început să îl huiduie.

Bolojan a fost prezent, marți, la dezbaterea cu tema ”Reforma administrativă, politica de reducere a cheltuielilor publice şi impactul acestora asupra comunelor din România”, organizată de Asociaţia Comunelor din România.

Premierul a transmis primarilor că ştie cât de greu este să gestionezi problemele unei comunităţi cu resurse reduse, având în vedere că a fost primar al municipiului Oradea, dar a declarat că în administraţie lucrurile nu vor mai putea fi aşa cum eram obişnuiţi.

„Era o chestiune de respect din partea mea să particip azi la adunarea generală a Asociației comunelor, având în vedere că am fost trei mandate primar și un mandat președinte de Consiliu Județean, deci știu care sunt problemele. Vă asigur de respectul meu, știind cât de dificil este să gestionezi problemele unei comunități cu resurse reduse, pe care o bună parte dintre dumneavoastră sunteți în această situație și nu le aveți. Știu asta foarte bine.

Acum, eu vor fi foarte deschis cu dumneavoastră și cred că trebuie să plecăm de la o realitate. Că lucrurile în administrația locală, dar și centrală, nu vor mai putea fi așa cum eram obișnuiți să fie până acum. De ce suntem în această situație? Așa cum știți avem niște deficite foarte mari pe care guvernele noastre s-au angajat să le corecteze”, a afirmat Bolojan.

Prim-ministrul a fost și huiduit când a spus că în România, 80% din banii primăriilor vin de la bugetul de stat, față de 50% în alte țări UE. Mai mulți primari au reacționat imediat și au strigat: „Nu e adevărat!”.

„Plecând de la aceste date de necontestat, trebuie să vedem ce e de făcut în perioada următoare. Anul trecut și anul acesta sunt ani determinanți pentru administrația publică locală. Trebuie să dovedim cu toții că, în actualele structuri, putem fi mai performanți, mai eficienți sau, dacă nu reușim, se va ajunge, într-o formă, la o reformă a administrației, ceea ce va însemna reducerea numărului de comune. Ori lucrăm împreună, ori e o problemă de timp până vom ajunge acolo”, a continuat Bolojan.

Potivit acestuia, pachetul administrației publice, care trebuie adoptat până săptămâna viitoare, va aduce multe beneficii.

„Sunt foarte multe măsuri bune, care vă întăresc capacitatea de a planifica, disciplina în construcții, de a genera politici publice. De această capacitate va depinde schimbarea României. Schimbarea se face prin fiecare dintre dumneavoastră. Puteți să vă schimbați comunitățile. Acest pachet conține și reduceri de personal, dar acolo unde personalul depășește limitele care vor fi stabilite”, a mai adăugat el.

Prim-ministrul a vorbit și despre taxele și impozitele locale, afirmând că nu se poate merge mai departe cu ele la nivelul de dinainte de 2026.

„Nu mai putem să rămânem la taxele pe care le-am avut, pentru că ponderea veniturilor din impozitele pe proprietate este de 0,55% din PIB, în timp ce media Uniunii Europene este de 1,85%. Nu mai putem merge cu aceste impozite, evident. Nici eu nu sunt încântat că trebuie să plătim taxe în plus, dar trebuie explicat de ce nu mai putem merge în această formulă.

Avem o grămadă de excepții și am luat decizia de a elimina excepțiile și de a crește taxele.

Mecanismul de stabilire a taxelor locale va fi modificat de anul viitor. Aceste venituri suplimentare încasate sunt venituri ale administrației publice locale și vor rămâne la dumneavoastră. În ceea ce privește sumele de transfer, trebuie să precizăm că există autorități locale în România care, datorită unei moșteniri, au o economie mai puternică și venituri pe cap de locuitor mai mari față de majoritatea veniturilor din alte localități. Trebuie să susținem o formulă de echilibrare bugetară”, a explicat Bolojan.

Premierul a mai spus, de asemenea, că resursele bugetare pentru transferuri nu mai sunt la nivelul anilor trecuți, având în vedere volumul mare de investiții.

Referindu-se la proiectele aflate deja în derulare, Bolojan a spus că prioritatea este finalizarea lor. „La CNI avem 1.200 de investiții, cu un cuantum general de 12,5 miliarde de euro, cifre aproximative. Ne trebuie cinci ani ca să le terminăm pe cele care sunt începute, nu putem deschide altele. Trebuie să finalizăm ce avem în stadii avansate”.

„Nu creăm așteptări care nu pot fi onorate. Vă asigur de respectul meu și de o colaborare corectă cu administrația publică locală din România”, a mai adăugat Bolojan.