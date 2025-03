Becali roagă CCR să îl lase pe Simion să candideze: „Anamaria Gavrilă e o femeie foarte obraznică, cu un tupeu ieșit din comun”

Becali roagă CCR să îl lase pe Simion să candideze. Foto: Agerpres

Gigi Becali a declarat, miercuri, la Antena 3 CNN, că îi roagă pe judecătorii CCR să nu îi invalideze candidatura și lui George Simion, pentru că altfel România „s-ar face de râsul lumii” dacă ar avea-o pe Anamaria Gavrilă candidată la președinție.

„Eu am lăudat CCR că l-a invalidat pe Georgescu, acum îi sfătuiesc și îi rog să nu îl invalidez pe Simion că altfel s-ar retrage și asta ne-ar mai trebui acum, Anamaria Gavrilă candidată la președinție. Asta ne-ar lipsi, le-am avut pe toate. Chiar așa am ajuns? Ajungem de râsul lumii”, a declarat Becali.

Despre șefa POT, Anamaria Gavrilă, Becali mai spune: „La prima apariție mi-a plăcut de ea, în prima zi la Parlament am și dat mâna cu ea că părea o femeie bună, după care, după aparițiile ei mi-am dat seama că e o femeie foarte obraznică, cu un tupeu și o obrăznicie ieșite din comun. Femeia își pierde feminitatea când e așa. Cum să fie ea pregătită? Câți ani are? Ce studii are?”.

Becali a mai adăugat că Simion va fi lăsat să candideze, tocmai ca să nu candideze Anamaria Gavrilă: „Oricum nu o votează nimeni, că nu mai are putere Georgescu să impună un candidat, mai ales pe Gavrilă”.

Acesta spune că George Simion face ce îi spune Călin Georgescu: „Peste două luni Georgescu nu o să mai existe, deocamadată mai are puțină popularitate, dar peste două luni... L-au lăsat și bodyguarzii, din 300 de susținători la BEC, azi n-au fost nici zece, nici măcar presa nu îi mai dă atenție, după două zile, abia dupa 60 de zile. E istorie, la revedere”.

Întrebat dacă Simion are șanse să intre în turul doi al alegerilor prezidențiale, Becali a răspuns: „100% intră, asta o spun toți analiștii și sondajele. Aș vrea să intre cu Nicușor, că îl bate, dacă intră cu Antonescu sau Ponta, nu știu dacă îi bate. Asta e opinia mea, cred că în turul doi contează „și un fir de păr”, cum te îmbraci, cum vorbești, gesturile, orice. Nu poți să pui prestanța lui Simion cu Nicușor Dan. Nici Iohannis n-a fost președinte că era deștept, ci a fost pentru că avea 1,90 înălțime”.

Referitor la un tandem Simion/Gavrilă președinte cu Georgescu premier, Gigi Becali a spus: „Întrebați-l pe Simion, că mie nu îmi mai spune, că știe că eu sunt omul care spune adevărul. N-aș avea de ce să mint, oamenii trebuie să știe ce votează. Trebuie să știm totul despre candidați, ce nevastă, ce copii, ce viață, ce studii, totul”.

Acesta a mai adăugat că Simion a început să strângă semnături de duminică, atunci când BEC a respins candidatura lui Georgescu. Marți seara, liderul AUR spune că el nu a strâns nicio semnătură.

Întrebat dacă este posibil ca și Anamaria Gavrilă să fi recurs la aceleași practici ca Georgescu în campania de anul trecut, Becali a răspuns: „De unde să aibă asta bani? Ea când ea cuvântul în Parlament își aruncă părul de nervi, se enervează mai mult după ce își termină discursul, să vezi ce dă din cap, ce nervoasă e. A venit în pantaloni și i-am zis că nu îi stă bine”.

Deputatul AUR a comentat și situația cu jurnalista Realitatea TV, Anca Alexandrescu, cu care a avut un schimb de replici acide.

„Aseară am fost supărat, azi i-am dat mesaj și i-am zis că mai întâi o să vorbesc despre fotbal și o să o întreb pe ea dacă pot să vorbesc și despre politică, că ea așa mi-a zis, că eu să mă ocup de fotbal. Nu stau să mă cert cu femeile, dar trezește-te, cum adică să îmi spui asta? Mă înveți tu pe mine că trebuie să mă ocup doar de fotbal? (...) Am folosit acele apelative, dar după mi-am cerut iertare. Când am văzut că nu mai poată să țină emisiunea că era stresată că s-a certat cu mine, i-am scris: uite, nu sunt dușmanul tău, nu vreau să rămâi o femeie stresată din cauza mea, n-ai nicio grijă, uită cearta cu mine”.