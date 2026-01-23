Bolojan: „Anul acesta nu vor mai crește taxe. Trebuie crescută vârsta de pensionare pentru cei care ies la pensie la 40-50 de ani”

23 Ian 2026

Ilie Bolojan, premierul României. sursa foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, în urmă cu puțin timp, la Radio România Actualități, că „anul acesta nu vor mai crește taxe și impozite”, întrucât greutatea va fi preluată și de aparatul de stat.

În aceeași intervenție, șeful Executivului a precizat că „trebuie să închidem companiile de nedreptăți” și a estimat că, în a doua jumătate a acestui an, se vor vedea efectele măsurilor, ceea ce „ar trebui să ne scadă inflația”.

Întrebat despre măsurile „bătute în cuie” pentru relansarea economică, premierul a evidențiat „creșterea vârstei de pensionare, după ce se adoptă reforma administrativă”.

În continuare, Bolojan susține că această măsură este una necesară și că se va aplica unitar.

„Creșterea vârstei de pensionare se va face pentru toate categoriile care acum se pensionează la 40-50 de ani”, susține el.

Totodată, acesta a menționat că pachetele legislative, care includ și sprijin pentru metale rare, vor fi integral finalizate până săptămâna viitoare.

Cât despre procedura angajării răspunderii în Parlament, premierul a explicat că „ținta este să angajăm răspunderea înainte de 1 februarie”.

Referitor la riscul unei moțiuni de cenzură, Bolojan a afirmat că „susținerea Guvernului se testează în Parlament. Când își va asuma răspunderea, se va testa susținerea Guvernului”.

„Nu am niciun fel de problemă pe această temă”, a explicat el, după care a adăugat că „unul din elementele importante care formează costul dobânzilor ține și de stabilitatea politică”.