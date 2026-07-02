Bolojan ar putea sesiza CCR pe tema salariilor restante ale magistraților. Guvernul reclamă un conflict constituțional cu ICCJ

Prim-ministrul interimar al României, Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Guvernul Bolojan ar putea sesiza Curtea Constituțională în legătură cu un posibil conflict de natură constituțională apărut între Guvernul României și Înalta Curte de Casație și Justiție. O notă referitoare la oportunitatea sesizării CCR figurează pe agenda ședinței de guvern de joi, reiese dintr-un comunicat transmis de biroul de presă al guvernului.

„Puterea judecătorească nu are nici competența tehnică, nici legitimitatea de a stabili cum anume se distribuie banii publici dintr-un buget general consolidat. Obligând guvernul să aloce sume pentru un singur sector (plata restanțelor salariale din justiție), instanța perturbă direct echilibrul bugetar național, act ce reprezintă o ingerință directă în activitatea executivă a statului”, se arată în nota semnată de secretarul general al guvernului, Dan Reșitnec.

Măsura vine după ce, pe 5 mai, Curtea de Apel București (CAB) a admis acțiunea introdusă de Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) și a obligat guvernul și Ministerul Finanțelor să plătească, inclusiv prin rectificare bugetară, drepturile salariale restante ale magistraților, apărute ca urmare a unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești.

CAB a mai stabilit că guvernul și Ministerul de Finanțe trebuie să pună în executare decizia în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii instanței, cu penalități de 1% pentru fiecare zi de întârziere, dar și amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere.

Proiectul de buget transmis Parlamentului de Ministerul Finanțelor, în luna martie, prevedea aproape 5 miliarde de lei (1 miliard de euro) pentru ICCJ în 2026, o creștere de aproximativ 50% față de anul precedent. Sumele suplimentare erau destinate achitării unor drepturi salariale restante, rezultate din majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești.

Restanțele au apărut după ce, în 2023, Înalta Curte și Parchetul General au decis majorarea salariilor judecătorilor și procurorilor cu 25%, pentru a se alinia unor decizii ale instanțelor. Majorarea se aplică retroactiv, începând cu anul 2018.

Guvernul a decis însă amânarea unei părți din aceste plăți, redirecționând fondurile către pachetul de ajutoare sociale de 1,1 miliarde de lei promovat de PSD.

În cererea de chemare în judecată, Înalta Curte susținea că neplata sumelor restante afectează dreptul de proprietate al judecătorilor care dețin titluri executorii neexecutate de peste zece ani. Totodată, Instanța supremă a acuzat Guvernul că încalcă principiul separării puterilor în stat și subminează legitimitatea instanțelor.

Decizia de a acționa în instanță a venit după ce președinta ICCJ, Lia Savonea, a depus o plângere prealabilă la Guvern, în care critica măsurile îndreptate împotriva magistraților, inclusiv legea privind reducerea pensiilor.