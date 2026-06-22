Bolojan cere Parlamentului să scoată PNL din lista Guvernului Veștea. Scrisoarea trimisă înaintea votului de învestire

2 minute de citit Publicat la 21:57 22 Iun 2026 Modificat la 22:37 22 Iun 2026

Președintele PNL, Ilie Bolojan. Foto: Hepta

Ilie Bolojan a transmis Parlamentului, luni seară, o scrisoare în care cere ca PNL să nu mai fie menționat în lista miniștrilor propuși în Guvernul Adrian Veștea. Liberalii susțin că nu sprijină noua formulă guvernamentală și că persoanele prezentate ca membri PNL nu acționează în numele partidului. În document, Bolojan avertizează că folosirea numelui și a siglei PNL ar crea „în mod fals” impresia că partidul intră la guvernare și cere ca Executivul să fie votat doar după ce miniștrii respectivi demisionează din PNL.

Scrisoarea este adresată Biroului permanent al Senatului și Biroului permanent al Camerei Deputaților. În document, Partidul Național Liberal arată că, în lista membrilor Guvernului depusă pentru procedura de învestire, unele persoane apar ca având „apartenența politică” la PNL.

PNL cere „de îndată eliminarea oricărei referiri la Partidul Național Liberal (PNL) și încetarea utilizării siglei partidului în legătură cu persoanele în cauză”, despre care susține că „nu acționează în numele Partidului Național Liberal”.

În scrisoare, PNL afirmă că nu susține participarea persoanelor menționate în lista membrilor Guvernului la formarea noului Executiv. „Dimpotrivă, astfel cum a reafirmat în repetate rânduri, prin deciziile organelor sale statutare, Partidul Național Liberal nu susține formula guvernamentală care face obiectul procedurii de învestire aflată în curs de derulare”, se arată în document.

PNL susține că lista Guvernului este un document reglementat de Constituție și că Parlamentul trebuie să dezbată programul și lista Guvernului.

„Mai mult decât atât, subliniem faptul că menționarea Partidului Național Liberal (PNL) ca având membri desemnați pentru funcția de ministru afectează însăși constituționalitatea procedurii de învestire a Guvernului. Compoziția politică a Guvernului trebuie să fie stabilită în mod neechivoc în procedura de învestire a Guvernului, aceasta pentru că noțiunea de compoziție politică are statut constituțional”, se mai arată în scrisoare.

În document este invocat și articolul 85 alineatul 3 din Constituție, potrivit căruia, „dacă prin propunerea de remaniere se schimbă structura sau compoziția politică a Guvernului, Președintele României va putea exercita atribuția prevăzută la alineatul (2) numai pe baza aprobării Parlamentului, acordată la propunerea primului-ministru”.

De asemenea, PNL invocă Decizia CCR nr. 1560 din 18 noiembrie 2009, în care Curtea Constituțională a precizat că „compoziția politică privește partidele care intră în alcătuirea Guvernului, schimbarea compoziției politice intervenind în situația în care prin remanierea guvernamentală este cooptat sau, după caz, scos de la guvernare un partid politic sau mai multe”.

PNL susține că nu intră în alcătuirea Guvernului și că menționarea partidului ca parte a compoziției politice a Executivului ar reprezenta „o gravă încălcare a normelor constituționale”.

„Calitatea de membru PNL a anumitor persoane propuse la funcția de membru al Guvernului nu are semnificația intrării PNL la guvernare”, se arată în scrisoare.

Partidul mai susține că participarea unor membri PNL într-o viitoare formulă guvernamentală nu poate fi interpretată ca voință a partidului de a alcătui Guvernul.

„Utilizarea denumirii și a siglei Partidului Național Liberal pe lista membrilor Guvernului creează în mod fals aparența că ar acționa în numele Partidului Național Liberal. Persoanele respective nu participă în procedura de formare a Guvernului în numele și pe seama PNL și nu au dreptul să utilizeze denumirea și sigla PNL”, se mai arată în document.

La finalul scrisorii, PNL solicită eliminarea oricărei referiri la Partidul Național Liberal din lista membrilor Guvernului și încetarea utilizării siglei.

Partidul susține că „singura soluție care respectă logica Constituției, în ceea ce privește conceptul de compoziție politică a Guvernului, este votarea Guvernului numai după demisia respectivelor persoane din calitatea de membru al Partidului Național Liberal”.