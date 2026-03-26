Bolojan le promite oamenilor de afaceri că taxele nu vor mai crește: ”Vom căuta să rămânem într-o zonă de predictibilitate”

Premierul Ilie Bolojan le-a promis joi oamenilor de afaceri predictibilitate fiscală, dacă statul va reuși să menţină echilibrul financiar şi cu condiţia să se încheie crizele externe care afectează economia.

El a precizat la Adunarea Generală a Camerei de Comerţ Româno-Americane, că din anul 2027 va fi eliminat impozitul pe cifra de afaceri “care inhibă investițiile”:

”Vom căuta să rămânem într-o zonă de predictibilitate şi lucrurile pe care le-am stabilit la început de an, cum este scăderea impozitului pe cifra de afaceri pe care toţi cei care aveţi companii mari, indiferent dacă sunt americane sau româneşti, ne-aţi sesizat că este un impozit care inhibă investiţiile, s-a redus la jumătate în acest an şi din ianuarie anul viitor nu vom mai avea acest impozit, trebuie să impozităm profiturile şi nu investiţiile”, le-a transmis Ilie Bolojan oamenilor de afaceri.

El a transmis că Guvernul va încerca să mențină toate celelalte aspecte care ţin de fiscalitate. “Dar asta presupune, pe de o parte, să ne controlăm componenta de cheltuieli, să ne menţinem echilibrele financiare şi sper ca crizele externe care ne impactează să nu dureze foarte mult în aşa fel încât să nu perturbe foarte mult ceea ce înseamnă echilibrele care ţin de inflaţie, de creşterea economică, în aşa fel încât România să rămână o ţară competitivă din punct de vedere al afacerilor. Iar pe componenta de taxă unică, pe componenta de salarizare este un lucru care va rămâne şi nu va fi modificat”, a adăugat prim-ministrul.

Premierul Ilie Bolojan a criticat recent taxa de 1% pe cifra de afaceri în contextul discuțiilor despre restructurările de la compania Dacia. El a precizat că orice reducere de capacitate de producție ale principalelor companii din România, înseamnă pierderi în economie.