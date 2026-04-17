Bolojan: PNL nu va mai fi într-o coaliţie cu PSD, dacă se generează o criză politică

PNL nu va mai fi într-o coaliţie cu PSD, dacă se generează o criză politică şi va trebui să-şi reconfirme o decizie, a transmis, vineri, prim-ministrul Ilie Bolojan.

Şeful Executivului a fost întrebat la Radio România Actualităţi dacă se bazează în totalitate pe sprijinul colegilor din PNL şi dacă vor exista "aripi" liberale care să dorească în continuare colaborarea cu PSD în actualul context politic, în care social-democraţii au votat ieşirea de la guvernare în cazul în care premierul nu-şi va da demisia din funcţie.

"Partidul Naţional Liberal a avut o şedinţă pe această temă, în condiţiile în care PSD a făcut anunţul legat de acest vot şi aşa mai departe, practic, s-a poziţionat. În momentul de faţă există o poziţie a Partidului Naţional Liberal, din care rezultă că dacă se generează o criză politică, PNL nu va mai fi într-o coaliţie cu PSD. Până la o altă decizie care poate apărea - ori întărirea acestei decizii, ori o altă decizie, într-un fel sau altul - lucrurile sunt decise. Aceasta este decizia pe care PNL a luat-o şi, în funcţie de ce se va vota luni, probabil că luni seară, marţi dimineaţă vom avea o reacţie pe tema asta", a declarat Ilie Bolojan, la Radio România Actualități, potrivit Agerpres.

Acesta a punctat că s-a ajuns într-o situaţie care cere o decizie din partea PNL.

"Am încercat să aplanăm lucrurile, ştiind sensibilităţile fiecăruia, încercând să construim încredere, dar s-a ajuns într-o situaţie în care inevitabil şi PNL va trebui să-şi reconfirme o decizie", a afirmat Bolojan.

În altă ordine de idei, el a spus că, atât timp cât va fi el preşedintele PNL, acest partid va rămâne un partid relevant, care va susţine valorile de modernizare ale României.

"Şi cred că doar prin guvernări care încurajează munca, respectă iniţiativa privată, ţin disciplină în finanţele publice, asigură ordinea în ţară, să putem să progresăm în perioada următoare", a arătat Bolojan.