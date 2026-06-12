Antena 3 CNN Politică Bolojan spune că nu a primit datele reale despre deficitul României: „L-am văzut pe Nazare cu o față pământie când ne-a informat”

Bolojan spune că nu a primit datele reale despre deficitul României: „L-am văzut pe Nazare cu o față pământie când ne-a informat”

R.M.
1 minut de citit Publicat la 14:29 12 Iun 2026 Modificat la 14:34 12 Iun 2026
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Premierul interimar Ilie Bolojan și ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare / sursă foto: Hepta

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, vineri, la Radio România Actualități, că atunci când a preluat mandatul de premier, datele care i s-au pus la dispoziție privind deficitul României nu erau cele reale. „L-am văzut pe domnul Nazare, ministrul de Finanțe, că vine cu o față destul de pământie când ne-a informat”, a mai adăugat acesta.

Acesta a mai subliniat că, în opinia sa, „atunci când predai ceva, trebuie să predai pe cinstite”.

„Gândiți-vă că eu când am preluat guvernul, după vreo două săptămâni, l-am văzut pe domnul Nazare, ministrul de Finanțe, că vine cu o față destul de pământie, informându-ne că, de fapt, datele privind starea bugetului nu erau cele pe care le știam, erau mult mai rele.

Mai rele însemnând în sensul că deficitele erau mai mari, în sensul că problemele erau mai mari.

Din punctul meu de vedere, când predai, trebuie să predai pe cinstite, să spui toate datele și asta vom face în perioada următoare, când se va găsi formula pe care Parlamentul României o va aproba”, a declarat premierul interimar Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a mai precizat că, în cazul în care i se va solicita acest lucru, îi va pune toate datele reale la dispoziție lui Eugen Tomac.

„I-am rugat pe toți colegii miniștri că, daca sunt contactați în această perioadă de echipa pe care o propune domnul Tomac, de miniștrii pe care-i propune sau de dânsul personal, să-i pună toate datele la dispoziție, pentru că eu întotdeauna tratez lucrurile instituțional și fair-play.

Mi se pare normal ca atunci când vine cineva după tine să îi dai datele cât se poate de corect”, a mai explicat Ilie Bolojan.

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Etichete: Ilie Bolojan premier interimar deficit bugetar Alexandru Nazare Ministrul de Finante

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