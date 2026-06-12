Planul lui Bolojan pentru Palatul Victoria dacă Guvernul Tomac va fi respins: "Dacă nu trece niciun guvern PSD, vom veni cu o soluție”

Ilie Bolojan a reiterat că Guvernul Tomac ar fi doar un “guvern paravan” pentru PSD. FOTO: Agerpres

Premierul interimar, Ilie Bolojan, a explicat vineri, într-un interviu pentru Radio România Actualități, decizia PNL de a nu acorda votul de încredere guvernului propus de Eugen Tomac, afirmând că Executivul ar rămâne fără sprijin politic în Parlament atunci când va încerca să promoveze reforme dificile. Totodată, liderul PNL a criticat PSD pentru că a provocat criza politică, dar refuză să își asume funcția de premier și responsabilitatea ieșirii din blocaj.

Ilie Bolojan a mai declarat că, în cazul în care Guvernul propus de Eugen Tomac nu va obține votul de încredere al Parlamentului, PNL va veni cu o soluție pentru depășirea crizei politice, însă a subliniat că PSD ar trebui să își asume funcția de premier.

“Analizând situația, PNL a decis ieri să nu acorde votul de încredere, pentru că, fiind un guvern fără susținere politică explicită, nu este în măsură să continue reformele de care are nevoie România. Este un guvern mai slab decât unul minoritar. Când va veni în Parlament cu propuneri de reformă dificil de asumat, va rămâne singur. Nu va avea susținere. Proiectele pot pleca într-un anume fel de la Guvern și sunt ciopârțite în Parlament”, a spus Ilie Bolojan.

Întrebat care au fost solicitările lui Eugen Tomac la negocierile cu PNL, Ilie Bolojan a răspuns: “pentru formarea acestui guvern, invocând că România are nevoie de un guvern și prezentând câteva idei de bază. Nu programul este cea mai mare problemă, nici nu l-am primit în momentul de față. Guvernul pe care l-am condus nu a avut doar program de guvernare semnat de toate partidele, a avut și protocol”.

Bolojan, despre Guvernul Tomac

Ilie Bolojan a reiterat că Guvernul Tomac ar fi doar un “guvern paravan” pentru PSD:

“Dintr-o perspectivă politică, nu am acordat vot de susținere pentru că această formulă este una de tip paravan, care scutește PSD, cel care a generat criza politică, care a dărâmat guvernul din care a făcut parte. În loc ca, în mod principial, dacă ai dărâmat un guvern, să revendici postul de premier, nu avem această situație. PSD nu revendică postul de premier. Nu a venit cu o soluție pentru a rezolva criza politică. Această formulă ar fi fost una de exonerare a lor. Din niciun punct de vedere nu este corect, nici moral, nici din perspectiva lucrurilor care trebuie făcute pentru România în perioada următoare”.

Bolojan spune că PSD trebuie să preia guvernarea pentru că a dinamitat coaliția care era formată, care, “cu bune și cu rele, a scos România din fundătura în care a ajuns anul trecut”:

“Au răspunderea ca, cei care au dărâmat un guvern, să vină cu soluția”, a spus Ilie Bolojan.

De ce crede Bolojan că PSD trebuie să preia guvernarea

De asemenea, PSD este partidul cel mai mare din Parlament, a mai spus Bolojan, întrebat de ce i-a nominalizat pe social-democrați pentru a desemna un premier:

“Trebuie să recunoaștem că au reușit să formeze o majoritate cu AUR când au semnat o moțiune. Dacă au creat o majoritate la rău, pot crea o majoritate și la bine”.

Bolojan a mai spus că votul din PNL nu este legat de persoana lui Eugen Tomac, ci de neîncrederea față de PSD:

“PNL și-a pierdut încrederea în totalitate în actuala conducere a PSD. Este un vot pentru a nu mai face compromisuri. Este drumul bun pe care să îl urmăm pentru a ne recâștiga credibilitatea”.

Ilie Bolojan, o nouă propunere de premier?

Întrebat dacă ar putea deveni propunerea PNL pentru funcția de premier după un eventual eșec al Guvernului Tomac, Ilie Bolojan a susținut că PSD trebuie să încerce mai întâi să formeze o majoritate, având în vedere că este cel mai mare partid din Parlament. El a precizat însă că, dacă această soluție nu va funcționa, liberalii vor prezenta propria variantă pentru depășirea crizei politice.

"Din punctul meu de vedere, într-o situație complicată în care ne găsim, cred că cea mai bună formulă este să ne întoarcem la realitățile politice și la principiile pentru care democrația este, totuși, cea mai bună formă de guvernare.

Avem un partid care a generat criza politică, care este cel mai mare partid din Parlament și care, în condiții normale, ar trebui să își revendice postul de premier. Sigur, domnul președinte poate să încredințeze PSD acest mandat sau nu. În condițiile în care îl încredințează și nu trece, dacă trece, lucrurile se închid.

Dacă s-ar întâmpla o astfel de situație, atunci PNL, la fel cum în vara anului trecut nu a fugit de răspundere, va veni cu o soluție. Dar nu pot acum să vin cu detalii, pentru că soluția pe care o propune un partid este rezultatul unei decizii a forurilor sale de conducere".