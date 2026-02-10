Bolojan vrea ca absolvenții de Medicină să fie obligați să lucreze câțiva ani în România după ce termină facultatea

Ilie Bolojan. sursa foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a declarat că susține introducerea unei obligații pentru absolvenții facultăților de medicină de stat, astfel încât aceștia să lucreze în România o perioadă de cel puțin câțiva ani după finalizarea studiilor, relatează Agerpres.

Șeful Executivului a argumentat că formarea medicală finanțată din fonduri publice presupune și o responsabilitate față de sistemul sanitar din țară, în special în contextul dezechilibrelor dintre mediul rural și cel urban în ceea ce privește accesul la medici.

„În ce priveşte problemele legate de dezechilibre rural - urban, medici şi aşa mai departe, eu voi susţine că, dacă beneficiezi, în ţara noastră, de o pregătire medicală pe toată durata parcursului - studii făcute la buget, rezidenţiat plătit de statul român - ai o obligaţie faţă de ţara aceasta. Şi cel puţin câţiva ani de zile - doi, trei, patru, cinci ani de zile - trebuie să lucrezi undeva în România. Dar haideţi să punem asta în practică”, a afirmat prim-ministrul, marţi, la Adunarea Generală a Asociaţiei Comunelor din România.

Ilie Bolojan a atras atenția asupra diferenței mari dintre numărul absolvenților și cel al medicilor care ajung să lucreze în sistemul public din România.

Potrivit acestuia, anual finalizează studiile aproximativ 7.000 de absolvenți de medicină, însă doar o parte dintre aceștia rămân în țară, iar un număr redus se angajează în sectorul public.

„Atunci cu siguranţă nu vom avea 7.000 de absolvenţi ai facultăţilor de medicină din România, vreo 4.000 la rezidenţiat şi, după nu ştiu câţi ani de zile, cam 1.000 de angajaţi în sectorul public. Şi ceilalţi, din păcate, sunt pierduţi şi suntem pe locurile unu, doi şi trei, în multe ţări europene, ca număr de medici. Dar pentru asta trebuie să avem curajul să luăm nişte decizii care uneori nu sună bine şi, într-adevăr, să distribuim o parte din medicii noştri acolo unde este nevoie, în ruralul mai îndepărtat, în urban mic şi aşa mai departe”, a precizat Bolojan.

Premierul a subliniat că o eventuală măsură ar avea în vedere reducerea deficitului de medici în zonele slab acoperite și ar presupune decizii asumate la nivel guvernamental.