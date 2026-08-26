Buzoianu acuză Romsilva că a cheltuit 540.000 euro pentru un sediu care "a ieșit mai mult cabană". "Vom ataca mutarea de fonduri"

Buzoianu acuză Romsilva că a cheltuit 540.000 euro pentru un sediu care "a ieșit mai mult cabană". Sursa foto: captură video

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat, miercuri, că Romsilva și Direcția Silvică Prahova au cheltuit 2,7 milioane de lei (aproximativ 540.000 de euro) pentru un sediu administrativ "care a ieșit mai mult cabană". "Dacă această clădire va fi folosită drept cabană de vânătoare după ce ani de zile Romsilva a zis că va fi sediu administrativ și s-au aruncat milioane de lei în ea, vom ataca pe toate căile legale această mutare de fonduri fără declararea reală a destinației lor", a ameninţat Buzoianu.

Ministra Mediului a mai transmis şi că "banii publici folosiți pe hârtie pentru sedii administrative nu trebuie folosiți în practică pentru ca unii baroni să aibă aproape de București o cabană de lux de vacanță".

"2.7 milioane de lei au ,,investit" Romsilva și Direcția Silvică Prahova în sediul lor care a ieșit mai mult cabană, decât sediu administrativ. Acum, se întreabă dacă vor pune paturi sau birouri acolo, în funcție de reorganizare, cică.

Eu am transmis un mesaj cât se poate de clar: dacă această clădire va fi folosită drept cabană de vânătoare după ce ani de zile Romsilva a zis că va fi sediu administrativ și s-au aruncat milioane de lei în ea, vom ataca pe toate căile legale această mutare de fonduri fără declararea reală a destinației lor.

Se întreba ironic directorul general al Romsilva de ce ar fi o problemă dacă ar ajunge să fie cazați baronii locali în această clădire. Problema este, dragi reprezentanți la nivel național Romsilva, că banii publici folosiți pe hârtie pentru sedii administrative nu trebuie folosiți în practică pentru ca unii baroni să aibă aproape de București o cabană de lux de vacanță", a declarat Diana Buzoianu.