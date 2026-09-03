Buzoianu anunţă că depozitul de deşeuri de la Vidra şi staţia de epurare Glina sunt cele mai probabile surse ale mirosului din Capitală

Diana Buzoianu, ministrul interimar Mediului, Apelor şi Pădurilor, la o conferinţă de presă susţinută la sediul MMAP. Sursa foto: Agerpres

Depozitul de deşeuri de la Vidra şi staţia de epurare de la Glina sunt cele mai probabile surse ale mirosului semnalat în urmă cu câteva zile de mii de bucureşteni, potrivit concluziilor controlului desfăşurat de Garda de Mediu, a anunţat, joi, ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, potrivit Agerpres.

"Depozitul de deşeuri de la Vidra şi staţia de epurare de la Glina sunt cele mai probabile surse pentru mirosul oribil semnalat acum câteva zile de mii de bucureşteni. Aceasta e concluzia controlului desfăşurat de Garda de Mediu.

În urma miilor de sesizări primite, au fost verificaţi 55 de operatori economici. Concluzia acestor controale a fost următoarea: amenzi date de 795.000 de lei, au fost sistate 3 activităţi ale operatorilor care au fost găsiţi că încălcau legea şi a fost depusă o sesizare penală", a scris Diana Buzoianu într-o postare făcută pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acesteia, pentru depozitul de deşeuri de la Vidra şi staţia de epurare de la Glina au fost identificate 22 de măsuri de conformare care vor fi recurent verificate.

"Suplimentar, Garda Naţională de Mediu şi-a asumat deja o măsurătoare obiectivă a capacităţii de ocupare a depozitului de deşeuri de la Vidra - date obiective pe care milioane de bucureşteni şi ilfoveni le aşteaptă", a adăugat ministrul Mediului.