Călin Georgescu a refuzat să răspundă dacă e ofițer acoperit al unui serviciu secret: „Nu am venit să discut asta”

Călin Georgescu a spus că „nu are nicio legătură cu asta”. FOTO: Hepta

Călin Georgescu a refuzat să spună dacă este sau nu ofițer acoperit al unui serviciu secret. „Nu am nicio legătură cu asta, nu mă interesează”, a declarat el în timpul unei emisiuni online.

Întrebat dacă este „ofițer pe deplin acoperit al unui serviciu secret din România”, el a răspuns că „nu are nicio legătură cu asta”.

„Nu am nicio legătură cu asta. Nu mă interesează. Astea sunt niște întrebări care sincer nu am venit ca să discutăm întrebările astea. Nu că mă feresc, sunt inutile și inadecvate. Eu cred că am cam finalizat timpul”, a spus el în timp ce se uita la ceas.

De asemenea, a fost întrebat și cum ar face reforma serviciilor secrete.

„Să știți că majoritatea sunt patrioți. Jurământul sacru și cel militar e ceva ce nu poate fi negociat. Eu pe ei mă bazez. Reforma cu ei se va face, cu oameni dedicați țării, treziți în conștiință. Legea eroică a Sarmisegetuzei, totul pentru țară, nimic pentru mine, a fost și rămâne valabilă de la Decebal încoace. Eu îmi pun o mare bază pe profesioniștii din sistem, pe cei în rezervă cu care te poți sfătui. Deci avem o bază solidă”, a mai spus Georgescu.

Kelemen Hunor spune că „Georgescu e, de fapt, un om al vechiului sistem”

În ianuarie, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a spus că Georgescu este, de fapt, un „om al vechiului sistem” și a aparținut rețelei Caraman, prin intermediul mentorului său, Mircea Malița, a declarat Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat într-un interviu pentru publicația Maszol, scrie g4media.ro. Mihai Caraman, primul șef al SIE, a stârnit un scandal internațional după ce a racolat mai mulți angajați NATO, cu ajutorul cărora a obținut informații și documente secrete ale Alianței și a transmis informații către KGB.

„Eu am văzut următorul lucru și cred următorul lucru despre asta. Pe de o parte, ce am spus la început, că în spatele lui Georgescu se află o rețea de rezerviști care acoperă societatea în toate direcțiile, și aceștia și-au căutat un candidat, și au mobilizat. Pe de altă parte, în mod evident a fost acolo acel om care s-a prezentat ca anti-sistem, deși el este omul vechiului sistem, el nu este anti-sistem, el este omul vechiului sistem, întrucât el în 1986 (în perioada comunistă – n.red.) a învățat la New York și Londra, ceea ce nu a fost posibil pentru oricine, și este evident că a aparținut acelei rețele în mod dovedit, el a și declarat că mentorul său a fost Mircea Malița, care Malița poate fi descris prin rețeaua Caraman”, a spus Kelemen Hunor.

Cine a fost Mihai Caraman, primul șef SIE

Mihai Caraman a fost primul șef al SIE. El a fost dublu agent, lucrând pentru regimul comunist din România și pentru Rusia (KGB). El a penetrat NATO în anii 50-60 ai secolului trecut și a transmis informațiile și către KGB. Caraman a stârnit un scandal internațional când a reușit să racoleze mai mulți angajați NATO, cu ajutorul cărora a obținut informații și documente secrete ale Alianței Nord-Atlantice.

Informațiile obținute atunci de Caraman pentru Securitate (poliția politică a regimului comunist) era date mai departe serviciului secret rus, temutul KGB, potrivit unui material biografic publicat pe site-ul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului. După ce breșa de securitate NATO a fost descoperită, Caraman a fost expulzat de autoritățile franceze și și-a continuat cariera în Securitatea internă, explică g4media.ro.

El a revenit în prim-plan în 1990, imediat după Revoluția anticomunistă, când a fost reactivat cu acelaşi grad şi numit în funcţia de ministru-adjunct al Apărării şi şef al Serviciului Român de Informaţii Externe (20 ian. – 20 aug. 1990), apoi director al Serviciului Român de Informaţii Externe (20 aug. 1990 – 9 apr. 1992); consilier al directorului Serviciului Român de Informaţii Externe (apr. – sept. 1992). A fost înlăturat din funcţia de şef al SIE în urma presiunilor făcute de secretarul general al NATO, Manfred Worner, care nu a acceptat dialogul cu spionul care penetrase NATO. Caraman a murit la vârsta de 95 de ani.

Într-un podcast, Călin Georgescu a fost întrebat cine i-a fost mentor. ”Eu l-am avut și îl recunosc de-a pururi pe Mircea Malița. El a fost, vedeți cum a fost viața, a fost secretarul lui Sadoveanu (fostul scriitor și politician Mihail Sadoveanu, n.red.), când Sadoveanu era la secretariatul nostru ONU de la New York și eu am devenit secretarul lui Mircea Malița când era pe aceeași poziție, m-ați înțeles? Era omul care forma deja diplomați la vremea respectivă”, a răspuns Georgescu. Din 1974 Mircea Malița a fost membru al consiliilor pregătitoare ale conferințelor mondiale ale ONU pentru populație, știință și tehnologie, pentru dezvoltare”.

Familia fostului diplomat Mircea Malița a vorbit în exclusivitate, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, despre relația lui Călin Georgescu cu academicianul despre care a spus că i-a fost mentor și chiar secretar. Fiica și nepoata diplomatului spun că Georgescu minte când afirmă că a fost secretarul acestuia și că, mai mult, relația dintre cei doi s-ar fi rupt definitiv după ce Georgescu a luat aproximativ 3.000 de cărţi de vizită, care erau clasate, din videoteca Mircea Malița de la Fundaţia Universitară a Mării Negre și nu le-a mai adus înapoi.