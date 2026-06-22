Călin Georgescu le cere parlamentarilor AUR să nu voteze Guvernul Veștea. Mesaj video înainte de ziua decisivă

1 minut de citit Publicat la 09:27 22 Iun 2026 Modificat la 09:27 22 Iun 2026

Călin Georgescu îi îndeamnă pe parlamentari să nu voteze Guvernul Veștea. Foto: Hepta

Călin Georgescu, fostul candidat prezidențial, al cărui proces pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale a fost repus pe rol, săptămâna trecută, a transmis un mesaj video pe Facebook în care face apel la membrii Parlamentului să nu voteze Guvernul Veștea.

Georgescu a calificat propunerea de cabinet a lui Veștea drept o expresie a "unui președinte ilegitim" și a susținut că un vot în favoarea unui astfel de cabinet este "un act de trădare a intereselor României”.

"Mesajul se adresează acum membrilor Parlamentului României, ai partidelor parlamentare sau independenți.

Parlamentarii români trebuie să înțeleagă astăzi că fiecare vot dat guvernului unui președinte ilegitim este un act de trădare a intereselor României.

Guvernul propus, 'Bolojan 3', nu este o opțiune politică, să ne înțelegem. Este o capitulare morală rușinoasă și trădătoare”, a declarat Călin Georgescu, într-un mesaj video pe Facebook.

Peiu spune că AUR "s-ar sinucide" dacă ar vota Guvernul Veștea

Apelul lui Georgescu se adaugă mesajelor similare din zona "suveranistă".

Șeful senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a scris luni, pe Facebook, că că votarea Cabinetului Veștea de către parlamentarii formațiunii ar aduce ''prăbușirea'' partidului.

"Nicușor Dan și PSD s-au pus în situația dificilă de a propune un guvern care nu poate sa treacă de votul parlamentului. Singura ieșire pe care au găsit-o este de a presa AUR sa voteze învestirea guvernului. Dar asta ar aduce prăbușirea partidului AUR. Întrebarea logică este: de ce s-ar auto-distruge AUR pentru a salva PSD?", a argumentat el.

Procesul lui Georgescu pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, repus pe rol

Curtea Supremă a decis vineri să repună pe rol dosarul, aflat în faza de cameră preliminară, în care fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, este acuzat, alături de gruparea mercenarului Horațiu Potra, de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Pe 2 aprilie, Curtea de Apel Bucureşti a dispus începerea judecății pe fond în acest dosar, însă Georgescu şi ceilalți inculpați au contestat decizia.

Ajuns la Înalta Curte de Casație și Justiție, ÎCCJ, dosarul a fost repartizat unui complet format din judecătorii Paul Mihail Frățilescu şi Adina Adriana Radu, dezbaterile având loc pe 14 aprilie, potrivit Agerpres.

Ulterior, cei doi judecători au amânat de trei ori pronunțarea unei decizii, iar vineri instanța a anunțat că dosarul a fost repus pe rol, deoarece unul dintre magistrați a făcut cerere de abținere.

Cum solicitarea de abținere a fost admisă, în complet va intra un alt judecător, iar dezbaterile se vor relua pe data de 29 iunie.