Care sunt prioritățile lui Veștea dacă ajunge premier: "O bătălie contra cronometru e legată de închiderea PNRR"

Adrian Veștea a precizat referitor la Programul SAFE că România are nevoie de achiziții de armament pentru a-și întări securitatea. Foto: Robert Chirileanu

Premierul propus, Adrian Veștea, a prezentat marți seară, la "Sinteza Zilei”, prioritățile viitorului guvern, dacă va primi votul de învestitură. Acesta a indicat finalizarea PNRR, operaționalizarea Programului SAFE, aderarea României la OCDE și reducerea deficitului bugetar drept cele mai urgente obiective ale mandatului.

"Cea mai importantă, fiindcă este o bătălie contra cronometru, este cea legată de închiderea PNRR, în luna august. Practic, mai avem două luni de zile și trebuie să rezolvăm lucruri extrem de importante. Pe de o parte, trebuie să avem discuții cu Comisia Europeană referitor la jaloanele pe care le-am îndeplinit și la cererile de plată pe care le depunem pentru a obține finanțare și pentru a putea plăti toate aceste proiecte.

Pe de altă parte, va trebui să așezăm lista tuturor acestor proiecte în așa fel încât să avem o absorbție cât mai bună. PNRR este prioritatea zero și trebuie să începem de a doua zi".

Adrian Veștea a precizat referitor la Programul SAFE că România are nevoie de achiziții de armament pentru a-și întări securitatea:

"Cealaltă prioritate pe care o văd la fel de importantă este legată de operaționalizarea Programului SAFE. Vedem că începem să avem tot felul de situații care țin de siguranța cetățenilor, la granița României, și atunci cât de repede trebuie să cumpărăm echipamente și să asigurăm securitatea României prin toate aceste aspecte pe care ni le propunem să le cumpărăm prin acest program".

Cel de-al treilea aspect care este important este accederea la OCDE, a precizat premierul desemnat: "România, în momentul în care îndeplinește toate criteriile și reușește să acceadă la OCDE, o parte din aceste măsuri care au fost prealabile accederii României le-am îndeplinit și în perioada în care eram ministru la Ministerul Dezvoltării. Fiecare minister în parte a avut responsabilitatea de a îndeplini anumite măsuri în așa fel încât să ne putem califica în această structură, să fim o țară credibilă, să avem posibilitatea de a primi finanțări în condiții foarte bune, să fim credibili pe piețele financiare, dar și pentru investitori. Vor fi foarte mulți investitori care vor veni în România".

Adrian Veștea a mai spus că va avea ca obiectiv încadrarea în ținta de deficit de 6.2%: "Cel de-al patrulea lucru de care mă voi îngriji este cel referitor la deficit. Nu vreau să depășim deficitul prognozat astăzi de 6,2%. Din contră, mi-aș dori, dacă este posibil, să-l aducem în niște limite mai confortabile. În același timp, să măsurăm toate posibilitățile care țin de impactul economic și să gândim un pachet pentru mediul de afaceri. Sunt măsuri care sunt luate și acum, după un an le putem evalua.

Se pot face evaluări în care pot fi evaluate toate aceste colectări care au fost în trecut și raportate la TVA, și raportate la impozite, la taxe, să vedem dacă acel impact bugetar la care ne așteptam a dus la creșteri ale bugetelor sau la diminuarea ori la probleme pe anumite capitole bugetare".