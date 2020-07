Cât de bogat este Florin Cîţu! Sume imense în conturi. Şeful de la Finanţe acordă și împrumuturi

de Denisa Nedelcu 10 Iul 2020 • 11:10

Hepta

Ministrul de Finanţe, Florin Cîţu, are un apartament de 130 mp în Capitală, jumătate dintr-o casă din Vâlcea şi mai are pe numele său două terenuri în afara Bucureştiului, dar deţine jumătate din fiecare. În conturi, are 400.000 de lei, iar în ce priveşte veniturile, anul trecut a obţinut aproape 300.000 de lei. Şeful de la Finanţe are, însă, şi datorii.