Cătălin Predoiu: „PNL și-a îndepărtat principala bază electorală prin politicile adoptate la guvernare”

Cătălin Predoiu. sursa foto: Agerpres

Senatorul PNL Cătălin Predoiu susține că Partidul Național Liberal s-a îndepărtat în ultimii ani de principala sa bază electorală - antreprenorii și capitalul românesc - din cauza politicilor promovate la guvernare, nu din cauza alianțelor politice din care a făcut parte. „Problema nu era rămânerea la guvernare alături de un anumit partid, dacă generai politicile corecte pentru recâștigarea bazei electorale și scoaterea țării din criză”, se arată într-o analiză publicată pe site-ul său.

„Am realizat recent o cercetare privind legătura dintre politicile guvernamentale din ultimii zece ani promovate de PNL din guvern și baza electorală a PNL. Concluzia este că partidul s-a îndepărtat treptat de principala sa bază electorală – antreprenorii și capitalul românesc, cei care creează locuri de muncă și generează venituri la buget – nu prin simpla participare la guvernare, ci prin politicile pe care le-a promovat.

Cu alte cuvinte, diminuarea susținerii electorale nu a fost cauzată de participarea într-o formulă de guvernare alături de un partid sau altul (USR, PSD ori alături de amândouă), ci de conținutul politicilor adoptate.

De aici rezultă și o concluzie logică: problema nu era rămânerea la guvernare alături de un anumit partid, dacă generai politicile corecte pentru recâștigarea bazei electorale și scoaterea țării din criză, iar soluția ar fi fost politicile bine țintite pentru antreprenoriat, dezvoltarea proiectelor administrației locale și capacitatea de producție națională (inclusiv prin proiecte de coproducție cu parteneri strategici interesați). Din opoziție nu poți scoate o țară din criză”, se arată în analiză.

Cătălin Predoiu mai afirmă că România are nevoie de un nou model economic, susținând că actualul model s-a sprijinit prea mult pe consum, fonduri europene și investiții străine.

„Dar majoritatea partidului a decis acum o lună că este mai bine să ne întărim în opoziție și să salvăm țara peste trei ani. Între timp, se pare că opinia s-a schimbat spre guvernare, tant mieux.

2. Ducând discuția mai departe, este limpede că România a funcționat în ultimii ani pe baza unui model economic construit din mers, exclusiv în jurul câtorva piloni: consumul (bazat în mare măsură pe importuri), fondurile europene (PNRR), Programul Anghel Saligny și investițiile străine, acestea din urmă într-o manieră timidă și fără un plan coerent de stimulare a sectoarelor strategice pentru România.

A fost, în esență, un model construit din mers și axat, în mare parte, pe politici generate la Bruxelles, care au avut efectele lor pozitive, dar care trebuie completate cu efort național de creație și producție.

Încă din perioada în care am redactat Programul de Guvernare al PNL din 2014 – „Reclădirea Națională.

Prin noi înșine, dar alături de partenerii noștri strategici” (program care, din păcate, nu a fost niciodată aplicat și din care voi publica în curând câteva extrase, exclusiv ca o contribuție la dezbaterea publică) – am susținut că România are nevoie de un model economic propriu, construit pe dezvoltarea antreprenoriatului local și pe un program ambițios de atragere a investițiilor străine directe, după definirea clară a profilului economic al țării către care dorim să evoluăm (economic country profile)”, se mai arată în analiză.

Acesta a continuat spunând că:

„3. Am amânat publicarea studiului la care fac referire la pct. 1 supra deoarece, în contextul evenimentelor recente, acesta ar fi fost perceput mai degrabă ca un pretext politic decât ca un demers tehnic menit să fundamenteze o decizie politică rațională, care a fost, de fapt, scopul cercetării.

Este posibil să îl public în perioada următoare, atunci când se vor mai tempera pasiunile, tensiunile și jignirile din dezbaterea internă a partidului. Până atunci, atașez un punct de vedere în întregime științific, aparținând unui specialist. Faptul că acesta a fost președinte al PNL este irelevant din perspectiva subiectului economic și științific discutat.

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Regret dacă voi stârni din nou nemulțumirea unor colegi care, în ultima perioadă, s-au arătat profund indignați de pozițiile mele și care, până nu demult, și-au construit fără rezerve cariera în colaborare cu PSD, făcând, desigur, și lucruri importante pentru țară.

Scopul meu rămâne același: să contribui la consolidarea laturii raționale a dezbaterilor din PNL, nu a celei emoționale sau iraționale”, a încheiat Cătălin Predoiu.