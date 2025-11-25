Ce funcţie i-a propus Emil Constantinescu lui Nicuşor Dan, în 1999: Eram ONG-ist, am refuzat

Ce functie i-a propus Emil Constantinescu lui Nicusor Dan, în 1999: Eram ONG-ist, am refuzat. Foto: Agerpres.

Președintele României, Nicușor Dan, a afirmat, marţi, la Summitul pentru guvernanță digitală 2025, că fostul şef al statului, Emil Constantinescu, i-a propus, în 1999, funcţia de secretar de stat pentru românii din Diaspora. "Eram ONG-ist, am refuzat, am spus că vreau să rămân în zona de matematică" - a fost răspunsul lui Nicușor Dan pentru liderul de atunci de la Cotroceni.

Actualul preşedinte al României a explicat, în continuare, cât de importantă este digitalizarea în zona de servicii consulare pentru românii din Diaspora. Nicușor Dan consideră că "sunt oameni care au performat într-un mediu mult mai competitiv decât cel din România, iar a avea un dialog permanent cu ei, a le oferi posibiltatea să vină să investească în România, să avem legături economice, e o mare oportunitate".

"Legat de Diaspora, în 1999 președintele Constantinescu mi-a propus să fiu secretar de stat pentru românii din Diaspora. Eram ONG-ist, vorbeam despre modernizare și am refuzat, am spus că vreau să rămân în zona de matematică, dar am zis că ar fi foarte util să avem un instrument digital prin care să avem o hartă în timp real a comunităților românești din Diaspora, eventual cu niște atribute ale fiecăreia din aceste comunități", a dezvăluit Nicușor Dan, care a continuat:

"Cred că e momentul să facem asta. E momentul ca statul român să facă periodic niște studii sociologice complexe pentru românii din Diaspora tocmai pentru a înțelege mai bine care sunt nevoile concrete ale acestei comunități.

Așa cum am scris în strategie, românii din Diaspora reprezintă o uriașă oportunitate pentru noi, sunt oameni care au performat într-un mediu mult mai competitiv decât cel din România, iar a avea un dialog permanent cu ei, a le oferi posibiltatea să vină să investească în România, să avem legături economice, e o mare oportunitate".

Președintele României a punctat şi importanța digitalizării serviciilor consulare:

"Strict la nivel de servicii, serviciile consulare sunt de departe cele mai importante. Oricât de multe puncte consulare ai deschide, ele tot vor fi departe de oamenii din Diaspora. Cu cât digitalizezi mai mult, le scurtezi timpul și le câștigi încrederea în statul ăsta", a afirmat Nicușor Dan.