Ce se poate schimba în UDMR, după discuțiile de la Budapesta. Sociolog: „E posibil să fie propusă o altă conducere”

Președintele Tisza, Peter Magyar, și președintele UDMR, Kelemen Hunor. Colaj foto: Getty Images & Inquam Photos/George Călin

Sociologul Vladimir Ionaș a explicat, marți, la Antena 3 CNN, după ce Peter Magyar l-a chemat pe Kelemen Hunor la Budapesta pentru „discuții”, că este posibil ca viitorul premier al Ungariei să își dorească o schimbare în conducerea UDMR, însă acest proces face parte dintr-un tipar deja cunoscut. El a mai adăugat că, „indiferent de numele premierului, lucrurile vor merge mai departe, iar relația va rămâne aceeași”.

Totodată, sociologul a ami explicat că UDMR-ul a susținut Fidesz pentru că avea un acord de colaborare de foarte mulți ani, însă acum „lucrurile se resetează, iar relația va merge mai departe”.

„Este posibil, dar cum știm din ultimii 35 de ani, UDMR-ul este un partid care își construiește fiecare generație, o pregătește pentru noua relație cu noua putere de la Budapesta și, probabil, în momentul de față, dacă domnul Kelemen Hunor va face această deplasare la Budapesta și va avea discuția cu Peter Magyar, e clar că va avea și o linie de conducere pe care o propune. Așa a făcut și Markó Béla când a venit vorba despre Kelemen Hunor și probabil lucrurile vor merge mai departe la fel.

Până la urmă, nu e o surpriză, pentru că statul maghiar are o politică foarte clară legată de relația cu maghiarii din afara granițelor. Indiferent de numele premierului, lucrurile vor merge mai departe și iată că Peter Magyar deja a vorbit despre acest lucru și despre cum va funcționa relația și interesul față de maghiarii de pretutindeni.

UDMR-ul evident că a susținut Fidesz pentru că avea un parteneriat, un acord de colaborare de foarte mulți ani, dar acum lucrurile se resetează și cu siguranță relația va merge mai departe”, a explicat Vladimir Ionaș.

În ceea ce privește relația dintre Guvernul de la Budapesta și UDMR, sociologul consideră că aceasta nu se va schimba.

„Nu, sub nicio formă, pentru că alternativă la UDMR în România nu există și e bine, e foarte bine acest lucru. Trebuie văzut doar cât de dur și își va dori Peter Maghiar să fie noua conducere a UDMR.

Pe de altă parte, din punctul meu de vedere și am spus-o încă de dinainte de a se finaliza alegerile, când vine vorba de minoritatea maghiară din România și nu numai, din toate țările din jur, modul în care funcționează relația dintre Budapesta și aceste comunități nu se va schimba, indiferent de numele premier”, a încheiat Vladimir Ionaș.

Peter Magyar a anunțat luni că a avut o discuție telefonică cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, pe care l-a invitat la Budapesta săptămâna viitoare.

„Astăzi, după 10 lideri europeni, am vorbit la telefon cu Kelemen Hunor, președintele UDMR. Am convenit ca săptămâna viitoare să continuăm discuțiile personal la Budapesta”, a spus Peter Magyar, într-o postare publicată pe contul său de Facebook.