Kelemen Hunor: „Nu avem niciun motiv să ne turnăm cenușă în cap”. Cum vede liderul UDMR viitoarea relație cu Peter Magyar

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, l-a susținut pe Viktor Orban la alegerile parlamentare pierdute de Fidesz, în Ungaria. Foto: Inquam Photos/Simion Sebastian Tătaru

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni că votul dat duminică la alegerile parlamentare din Ungaria, câștigate de partidul Tisza, condus de Peter Magyar, „deschide o nouă eră în politica maghiară”. Hunor a adăugat că decizia UDMR de a sprijini partidul Fidesz și pe premierul Viktor Orban a fost „logică și de înțeles” și că nu are ce să-și reproșeze în acest sens.

„Nu avem niciun motiv să ne turnăm cenușă în cap. Politica națională pe care Fidesz a implementat-o în ultimul deceniu și jumătate, al cărei conținut simbolic a fost mult mai important decât partea sa materială, a stârnit simpatie și identificare în rândul marelui număr de maghiari transilvăneni. UDMR a făcut ceea ce a făcut și a spus în concordanță cu marea majoritate a maghiarilor transilvăneni. Acum, ca și în trecut, dacă ne uităm la rezultatele alegerilor, am fi avut probleme dacă s-ar fi dovedit că gândim și reprezentăm ceva diferit față de marea majoritate a maghiarilor din Transilvania. Evident, mă refer la faptul că și-au exprimat votul, dar îndrăznesc să spun că acest lucru ar fi însemnat aceleași proporții în întreaga noastră societate dacă toată lumea ar fi votat, dacă toată lumea ar fi avut cetățenie. Cred că am făcut ceea ce trebuia, decizia noastră a fost logică și de înțeles”, a spus Kelemen Hunor, într-un interviu acordat pentru maszol.ro.

Hunoar a adăugat că Peter Magyar și liderii Tisza - partid care a obținut două treimi din numărul de mandate din parlamentul de la Budapesta, au o responsabilitate față de minoritatea maghiară din România.

„Trebuie să pornim întotdeauna din perspectiva atitudinii guvernului maghiar față de maghiarii dincolo de granițe și ce fel de politică națională urmărește. Din aceasta se vor putea trage concluzii despre cum se vor dezvolta relațiile ungaro-ungare. Așa a fost mereu în ultimii treizeci și șase de ani, de la József Antall la Viktor Orbán. Guvernul maghiar este întotdeauna în poziția de a determina politica națională și cadrul de cooperare cu comunitățile dincolo de granițe, împreună cu organizațiile legitime de advocacy maghiare din străinătate. Va trebui să așteptăm să vedem ce fel de politică națională vor după inaugurarea noului guvern. Au o responsabilitate în această privință. Este bine ca relațiile maghiaro-maghiare să fie corecte, bazate pe respect reciproc și să țină cont de interesele comunităților maghiare care trăiesc în afara granițelor Ungariei în diferite situații”, a spus Hunor.

Președintele Tisza, Peter Magyar, care a câștigat detașat alegerile de duminică în fața Fidesz-ului lui Orban, a anunțat luni că a avut o discuție telefonică cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, pe care l-a invitat la Budapesta săptămâna viitoare.

„Astăzi, după 10 lideri europeni, am vorbit la telefon cu Kelemen Hunor, președintele UDMR. Am convenit ca săptămâna viitoare să continuăm discuțiile personal la Budapesta”, a spus Peter Magyar, într-o postare publicată pe contul său de Facebook.

Viitorul premier al Ungariei, Peter Magyar, a explicat luni, într-o conferință de presă, de ce l-a acuzat pe Viktor Orban că i-a trădat pe maghiarii din Transilvania, după ce l-a susținut în alegeri pe președintele AUR, George Simion. El a spus că Viktor Orban a susținut la alegerile prezidențiale un candidat care “dansa pe mormintele eroilor noștri”.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, și fostul ministru de Finanțe, Tanczos Barna, au felicitat Partidul Tisza şi pe Peter Magyar pentru victoria în alegerile de duminică. Cei doi l-au susținut pe Viktor Orban la aceste alegeri.