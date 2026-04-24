Ce spune Bolojan despre demiterea PSD-iștilor care au rămas pe funcții: „Scopul nu e să faci o acțiune anti-politică”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, la Europa FM, că îl încearcă „un sentiment de neînțelegere” în legătură cu ieșirea PSD din Guvern. „De ce trebuie să mai generezi o criză?”, s-a întrebat acesta. Bolojan a mai declarat că „este un moment dificil din punct de vedere al stabilității politice”. Întrebat despre demiterea social democrațiilor care au rămas pe funcții după demisia miniștrilor, premierul a spus că „după o analiză” a noilor miniștri interimari, vor fi înlocuiți „oamenii slabi sau oamenii care creează probleme”.

„Este un moment dificil din punct de vedere al stabilității politice pentru că în afara crizelor pe care le avem, deficitul, cheltuim mai mult decât ne putem permite, o stagnare a economiei euroepene, razboiul din golf, mai avem și această criză care afectează perfomanța guvernului, predictibilitatea deciziilor. Nu e o situație comodă”, a spus Bolojan.

Întrebat ce „sentimente” îl încearcă după plecarea PSD din Guvern, Bolojan a spus: „Am așa un sentiment că atunci când faci o înțelegere, un contract, protocol de coaliție, pe care îl respecți, te aștepți să îl respecte și ceilalți. Nu s-a întâmplat asta. De ce, dacă nu sunt soluții, de ce creezi așteptări? Am așa un sentiment de neînțelegere, de ce trebuie să mai generezi o criză?”.

De asemenea, întrebat dacă va da afară oamenii PSD, Bolojan a răspuns: „Am spus și în ședința de guvern de joi că fiecare ministru care va prelua noile portofolii, trebuie să facă o analiză, dacă sunt oameni incompetenți trebuie înlăturați. Scopul nu e să faci o acțiune anti-politică de pe o zi pe alta, scopul e ca oamenii competenți să fie puși la treabă și respectați și oamenii slabi sau care crează probleme trebuie înlocuiți, indiferent de apartenența politică”.

Premierul a mai declarat că a avut „o relație civilizată” cu miniștrii PSD și că aceștia i-au spus că „le pare rău” că s-a ajuns la criză politică.

„Am avut o relație civilizată, dacă nu a fi fost bruiați din afara guvernului, din zona politică, fiind puși în situații în care nu știau cum să reacționeze, să răspundă la lucruri pe care le-am convenit sau să respecte punctajul de partid care se bătea cap în cap cu ce discutam noi. Noi am avut o relație civilizată. Cu toți cei care m-am întâlnit zilele astea am avut discuția asta. Au spus, ne pare rău că s-a ajuns în situația asta, am avut o relație civilizată. Nu poți să ai echipe dacă nu respecți oamenii”, a declarat Bolojan.

Despre legea salarizării, premierul a declarat că a discutat cu Florin Manole, ministrul demisionar al Muncii și cu Dragoș Pîslaru, cel care ar trebui să preia interimar portofoliul.

„Pentru orice angajat la final contează câți bani îți intră în cont la finalul lunii, nu dacă e spor sau normă de hrană și per total aplicarea acestei legi de salarizare nu va scădea niciun salariu în niciun sector public din România. Ca să fie clar”, a spus premierul.