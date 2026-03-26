Cine este creatoarea de modă care a îmbrăcat-o pe Mirabela Grădinaru la summitul Melaniei Trump

Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicușor Dan, a ales să poarte ținute create de Irina Schrotter, la summitul Melaniei Trump

La summitul de la Washington, organizat din inițiativa Melaniei Trump, Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicușor Dan, a ales să poarte ținute create de Irina Schrotter, una dintre cele mai cunoscute creatoare de modă din România.

Irina Schrotter a dezvăluit acest fapt într-o postare pe Facebook, la care a atașat și imaginile cu ținutele purtate de Mirabela Grădinaru în SUA.

„Doamna Mirabela Grădinaru a ales să poarte și creații Irina Schrotter în cadrul vizitei la Washington. Ne bucurăm să vedem produsele noastre purtate și apreciate într-un astfel de moment. Suntem bucuroși să fim alături de brandul Otilia Flonta care a creat gențile. Vizibilitatea oferită brandurilor românești de către doamna Mirabela Grădinaru este un sprijin așteptat de zeci de ani de către antreprenorii români”, a scris pe Facebook Irina Schrotter.

Irina Schrotter, din Iași, este una dintre cele mai cunoscute creatoare de modă din România. În 2008 s-a decis să intre în politică și să candideze ca independent la Primăria Municipiului Iași, însă nu și-a continuat cariera politică. A rămas, în schimb, una dintre cele mai cunoscute femei de afaceri din România.



Mirabela Grădinaru, la summitul dedicat educaţiei digitale a copiilor iniţiat de Melania Trump

Mirabela Grădinaru a participat, la Washington D.C., la summitul inaugural al unei coaliţii globale dedicate educaţiei digitale a copiilor, organizat la iniţiativa Primei Doamne a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump.

„Administraţia Prezidenţială anunţă participarea unei delegaţii oficiale la Washington D.C., în perioada 24 - 25 martie 2026, la Summitul inaugural al unei coaliţii globale dedicate educaţiei digitale a copiilor, organizat la iniţiativa Primei Doamne a Statelor Unite. Participarea delegaţiei României are loc la invitaţia adresată de Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, doamnei Mirabela Grădinaru, în cadrul unui demers internaţional la care au fost invitate şi alte Prime Doamne din mai multe state”, potrivit Administrației Prezidențiale.

Într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN, Mirabela Grădinaru a spus că a fost „onorată că am putut reprezenta România" la Summitul „Pregătind Viitorul Împreună”, prezidat de Melania Trump.