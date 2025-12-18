Ciprian Ciucu a preluat șefia PNL Bucureşti, la propunerea lui Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Biroul Politic Național al PNL a decis, joi, ca primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, să preia coordonarea filialei PNL București. Stelian Bujduveanu era cel care ocupa această funcție.

Decizia a fost luată la propunerea președintelui partidului, Ilie Bolojan, precizează un comunicat al PNL.

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al partidului, urmează ca, până la finalul lunii ianuarie 2026, să facă o analiză a organizațiilor liberale de sector (sectoarele 2, 3, 4 și 5) și să înainteze măsuri pentru îmbunătățirea funcționării acestora.

De asemenea, primarul ales al Capitalei va coordona grupul liberal de consilieri din Consiliul General al Municipiului București și a primit mandatul PNL pentru a negocia cu celelalte partide politice la nivelul Capitalei.

Primarul general ales al Bucureștiului a transmis, marţi seară, că a rărit aparițiile publice, după alegerile din 7 decembrie, din două motive: "1. Să mă asigur că las lucrurile în ordine la instituția de la care voi pleca, Primăria Sectorului 6 și 2. Să mă informez și să înțeleg cât mai mult, mai bine și mai repede instituția pe care o voi conduce". Ciucu promite, totuși, că va fi un primar prezent după ce va depune jurământul, însă recunoaşte că "nici acest lucru nu îmi este clar când se va întâmpla din cauza procedurilor legal-birocratice".