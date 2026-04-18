Ciprian Ciucu: Panourile cu mesaje anti-cezariană vor fi date jos la cererea Primăriei Capitalei

„Informația medicală trebuie să fie corectă și validată științific”, a transmis Colegiul Medicilor. Foto: CMR

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat sâmbătă, printr-o postare pe Facebook, că, la cererea Primăriei, prin Poliţia Locală, două mari firme de publicitate stradală se vor conforma şi vor da jos mesajul anti-cezariană de pe panourile pe care le deţin.

Primarul a spus că o firmă are panouri în zona centrală, iar cealaltă în zone din restul oraşului.

„Mai este o firmă care are panouri cu acest tip de mesaj în Sectorul 3, dar nu ne-a transmis vreun răspuns până acum. Chiar dacă primăriile de sector autorizează amplasamentele panourilor, iar companiile care le deţin fac contracte şi urcă reclamele plătite, am luat decizia să intervenim, făcând apel la buna-credinţă a acestor companii (cadru legal de validare ex-ante a mesajelor nu există). Astfel că toate panourile celor două mari companii de afişaj vor fi neutralizate luni, după cum ne-au anunţat”, a transmis Ciprian Ciucu.

El a scris că susţine libertatea de exprimare, dar că, "în acelaşi timp, este important pentru sănătatea societăţii noastre să oferim mesaje care sunt susţinute de către ştiinţă şi lumea medicală".

„Acest episod m-a făcut să reflectez la oportunitatea amendării regulamentului de publicitate stradală în sensul introducerii unui mecanism prin care, ex-post, la cererea unei comisii, astfel de mesaje şi situaţii să fie evitate. Nu am ajuns la o concluzie, este un subiect ce trebuie dezbătut temeinic deoarece, pe de cealaltă parte, trebuie să evităm posibilele abuzuri şi cenzura”, a mai scris primarul Capitalei.

Cine a comandat campania anti-cezariană din București

Pe cele zeci de panouri din București unde apar afirmații precum „Mit sau realitate: prin chirurgie, cezariana scoate din funcțiune procesul vital al nașterii naturale” sau „Mit sau realitate: prin cezariană, lipsa dilatațiilor și contracțiilor se transmite genetic de la mamă la fiică”, nu apare nicio informație despre inițiatorul campaniei.

Panourile au fost comandate de Fundația Corporate Transparency, o organizație care promovează diverse teorii ale conspirației prin campanii publicitare, potrivit Hotnews. De pildă, această fundație a avut o campanie în care a susținut că Dalai Lama este conducătorul sistemului bancar mondial.

Pe site-ul fundației, copiii născuți prin cezariană sunt numiți „copii hibrizi”. Fundația nu a indicat nicio sursă medicală sau științifică care să susțină afirmațiile pe care le face cu privire la cezariană.

Fundația Corporate Transparency are doi oameni în organizație: Radu Cătălin Grădinaru și Florin Ghencea, conform Public Record. Primul este asistent în brokeraj și ospătar, absolvent de educație fizică și sport. Al doilea s-a făcut cunoscut drept crainic la meciurile echipei FCSB, potrivit Hotnews.