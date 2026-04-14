Panourile anti-cezariană apărute în București sunt contestate de Colegiul Medicilor. „Sunt lipsite de fundament științific”

Colegiul Medicilor a transmis, după apariția a zeci de panouri anti-cezariană în București, că informațiile prezentate nu au niciun fundament științific și a atras atenția că o astfel de dezinformare reprezintă un risc real la adresa sănătății. Medicii au subliniat că sfaturile medicale trebuie oferite exclusiv de profesioniști, solicitând ca, în astfel de situații, să fie făcute publice informațiile despre inițiatorul campaniei.

Forul atrage atenția că atunci când este vorba despre recomandări medicale „informația

corectă, completă și validată științific este esențială atât pentru pacienți, cât și pentru

societate în ansamblu.”

Reacția Colegiului Medicilor după apariția panourilor anti-cezariană

Colegiul Medicilor a transmis, într-un comunicat de presă, că recomandările medicale trebuie să „exclusiv profesioniștilor din domeniu, cu respectarea limitelor de competență, acestea să fie fundamentate pe dovezi științifice solide, ghiduri clinice recunoscute de comunitatea științifică și bune practici medicale, adaptate particularităților fiecărui caz în parte”.

Astfel, președinta Colegiului Medicilor din România, prof. univ. dr. Cătălina Poiană, a subliniat că „pentru asigurarea transparenței și a responsabilității publice, Colegiul Medicilor din România consideră obligatoriu ca orice material cu caracter medical difuzat în spațiul public într-o campanie de comunicare — indiferent de canalul ales — să conțină în mod clar datele de identificare ale inițiatorului sau promotorului campaniei”.

Dezinformarea atunci când vine vorba de acte medicale poate reprezenta un risc real pentru sănătate, a mai precizat Colegiul Medicilor.

În ceea ce privește specific cazul panourilor din București, Comisia de Obstetrică-Ginecologie din cadrul Colegiului Medicilor din România face următoarele precizări:

„Afirmațiile afișate pe panourile publicitare apărute recent în București sunt lipsite de

fundament științific.

Nașterea prin operație cezariană reprezintă, în numeroase situații, o intervenție medicală salvatoare de viață, atât pentru mamă, cât și pentru făt, fiind indicată în baza unor criterii medicale clare.

Este adevărat că în România se înregistrează un număr crescut de operații cezariene,

însă acest fenomen se înscrie în trendul general european și global, determinat de

multiple cauze medicale, sociale și sistemice”, au precizat reprezentanții comisiei.

De asemenea, decizia privind nașterea trebuie să fie rezultatul „unei evaluări medicale individualizate, fiind urmată de informarea pacientei cu privire la avantaje și riscuri, decizia finală fiind cea optimă pentru sănătatea mamei și a copilului”.

Colegiul Medicilor atrage atenția că „protejarea populației împotriva mesajelor medicale neavizate trebuie să devină o prioritate de interes public”.

Cine a comandat campania anti-cezariană din București

Pe cele zeci de panouri din București unde apar afirmații precum „Mit sau realitate: prin chirurgie, cezariana scoate din funcțiune procesul vital al nașterii naturale” sau „Mit sau realitate: prin cezariană, lipsa dilatațiilor și contracțiilor se transmite genetic de la mamă la fiică”, nu apare nicio informație despre inițiatorul campaniei.

Panourile au fost comandate de Fundația Corporate Transparency, o organizație care promovează diverse teorii ale conspirației prin campanii publicitare, potrivit Hotnews. De pildă, această fundație a avut o campanie în care a susținut că Dalai Lama este conducătorul sistemului bancar mondial.

Pe site-ul fundației, copiii născuți prin cezariană sunt numiți „copii hibrizi”. Fundația nu a indicat nicio sursă medicală sau științifică care să susțină afirmațiile pe care le face cu privire la cezariană.

Fundația Corporate Transparency are doi oameni în organizație: Radu Cătălin Grădinaru și Florin Ghencea, conform Public Record. Primul este asistent în brokeraj și ospătar, absolvent de educație fizică și sport. Al doilea s-a făcut cunoscut drept crainic la meciurile echipei FCSB, potrivit Hotnews.

O deputată vrea să modifice legea după apariția panourilor anti-cezariană

Deputata USR Corina Atanasiu a anunțat că va depune un proiect de lege prin care cei care comandă astfel de campanii cu „sfaturi” sau informații medicale să aibă avizul Colegiului Medicilor pentru a le putea promova prin panouri publicitare.

De asemenea, Corina Atanasiu a spus că legea, dacă va trece de Parlament, îi va obliga pe cei care plătesc aceste reclame să se identifice pe panouri.

„După Paşte, voi depune un proiect de lege prin care niciun «sfat» medical să nu mai poată fi afişat pe panotaje publice fără ca primăria care dă avizele conform legii, să obţină la rândul ei, aviz de la Colegiul Medicilor sau de la asociaţia medicală de profil. De asemenea, ca pe orice panotaj să apară obligatoriu o casetă cu numele promotorului, să vedem şi noi cine e în spatele acestor campanii absolut inconştiente”, a anunţat deputata Corina Atanasiu pe Facebook.

Atanasiu a atras atenția că informațiile care apar pe acel panou publicitar sunt false.

„Cineva plăteşte bani mulţi pentru a propaga în rândul viitorilor părinţi angoasă şi informaţii false despre cezariană. Cezariana este procedură medicală care nu transmite nimic genetic de la mamă la făt. Este o procedură care se stabileşte de către medic şi viitoarea mamă”, a mai scris Corina Atanasiu.

Pe unul dintre panourile care au apărut în București scrie că „prin cezariană lipsa dilataţiilor şi contracţiilor se transmite genetic de la mamă la fiică”, o afirmație fără fundament științific.