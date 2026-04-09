Ciprian Şerban a semnat trei contracte de finanţare cu SRI, STS şi SPP: "Investițiile vizează achiziția de vehicule electrice"

Publicat la 19:13 09 Apr 2026 Modificat la 19:13 09 Apr 2026

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban / Foto: Agerpres

Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, a anunţat, joi, că a semnat trei contracte de finanţare cu Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul de Protecţie şi Pază investiţiile vizând achiziţia de vehicule electrice şi dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare.

"Astăzi, am semnat trei contracte de finanțare cu Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Serviciul de Protecție și Pază.

Investițiile, finanțate integral prin Fondul pentru Modernizare, vizează achiziția de vehicule electrice și dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare.

Decarbonizarea transportului trebuie să înceapă de la stat. Nu putem cere sectorului privat să accelereze tranziția dacă instituțiile publice nu dau exemplu", a transmis Ciprian Şerban.

Ministrul Transporturilor a precizat şi ce obiective vizează prin aceste investiţii:

"Proiectele vor reduce semnificativ emisiile de CO₂, vor scădea costurile de operare și vor crește independența energetică.

În contextul actual, securitatea și sustenabilitatea sunt strâns legate, iar investițiile în mobilitate curată reprezintă o prioritate strategică.

Vom continua să folosim Fondul pentru Modernizare pentru investiții cu scopul de a avea un sistem de transport mai curat, eficient și sustenabil".