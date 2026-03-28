Ciucu: Bolojan încearcă să țină de coaliție pentru a guverna țara. Ce face Grindeanu e aventură politică. Îi cer să revină la discuții

Ciucu îi cere lui Grindeanu să renunțe la "aventura politică" și să revină la discuții în coaliție. Sursă foto: Agerpres

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a numit, sâmbătă, acțiunile liderului PSD, Sorin Grindeanu, drept "aventură politică" și i-a cerut acestuia să revină la masa discuțiilor în coaliție.

"Partidul Național Liberal nu a făcut nimic pentru a porni această criză și, mai mult, nu a făcut nimic să o adâncească" , a declarat Ciucu într-un interviu pentru G4Media.

În linie cu decizia luată recent de conducerea PNL, el a avertizat că, dacă PSD iese de la guvernare, nu va mai exista altă coaliție a liberalilor cu social-democrații.

"Nu ne putem juca de-a coalițiile", a insistat Ciucu, arătând că partidul său nu va deveni "o balama a PSD la guvernare".

Ciprian Ciucu: Grindeanu s-a lansat într-o aventură politică și nu știu unde îl va duce

"Ce face domnul Grindeanu mi se pare că este o aventură politică, o aventură care nu știu unde îl va duce. Sunt foarte îngrijorat, ca primar, de faptul că în acest context internațional cresc dobânzile, iar o criză politică suprapusă crizei internaționale ar crește dobânzile și mai mult", a estimat liderul liberal.

"De aceea, eu mă aștept și îi cer domnului Grindeanu, în mod foarte clar, să oprească această aventură politică, să revină la masa Guvernului, în coaliție, să mergem mai departe, așa cum am decis și au decis în momentul în care au semnat protocolul de guvernare", a continuat el.

Ciucu: Bolojan, cu toate tunurile puse pe el, e mai sus în încrederea oamenilor decât PNL

"Partidul Național Liberal este un partid demn, nu s-a lăsat călcat în picioare de astfel de manevre politice. De aceea, la ultima ședință a Biroului Politic Național am și spus foarte clar: dacă va fi demis Guvernul Bolojan, PNL nu va mai face parte dintr-o altă coaliție cu PSD.

Uitați-vă la Ilie Bolojan, cu toate tunurile care au fost puse pe domnia sa: este în continuare de două-trei ori mai sus în sondaje, în încrederea populației, decât partidul.

O problemă pe care o avem la partid este că nu se face transferul dinspre domnia sa și dinspre mine suficient către partid. Un motiv este această incertitudine din partid, că (premierul) n-ar fi susținut suficient. Dacă terminăm cu tensiunile interne, sunt convins că acest transfer se va face și către partid", a apreciat Ciprian Ciucu.

PSD urmează să decidă, în 20 aprilie, dacă iese de la guvernare, iar declarațiile liderilor din ultimele zile dau de înțeles sens că majoritatea social-democraților înclină să plece din coaliția cu PNL, USR și UDMR.