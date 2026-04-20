Ciucu îl atacă pe Nicușor Dan: „Se coordonează mai mult cu PSD, decât cu PNL sau USR. În campanie, s-a folosit de numele lui Bolojan”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, stg, președintele Nicușor Dan, dr. Sursa foto: Agerpres Foto

Primarul general al Capitalei și prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a lansat critici dure la adresa președintelui Nicușor Dan, luni, acuzându-l că nu a intervenit pentru a opri criza politică actuală și că ar fi prea apropiat de PSD. Declarațiile vin în contextul tensiunilor din coaliția de guvernare, pe care edilul le consideră „artificial generate”.

„Mi-aș fi dorit ca domnul Nicușor Dan să fi oprit această aventură politică a PSD printr-o simplă declarație: «Nu este oportun în momentul de față să avem o criză politică. Rog PSD să se comporte responsabil», să aștepte termenul până la care PSD va da premierul și să mergem mai departe. Și se încheia totul”, a declarat Ciucu, luni, la Digi24.

„Este o criză politică generată artificial de către PSD”

În declarațiile sale, Ciprian Ciucu a susținut că actuala situație politică nu are o bază reală.

„Este o criză politică care vine de nicăieri. O criză politică care a fost generată artificial de către PSD (...). Această criză politică este inoportună și România nu are nevoie de instabilitate. (...) Este o criză inventată, nu o criză reală”, a afirmat acesta.

El a adăugat că efectele ar putea fi economice: „Evident că leul va crește, ne vom împrumuta mai scump, reformele din PNRR vor stagna, bursa o va lua razna”.

„Președintele se coordonează mai mult cu PSD”

Primarul Capitalei a susținut că, în opinia sa, șeful statului ar avea o apropiere mai mare față de social-democrați.

„Din păcate, în acest moment, președintele României se coordonează mai mult cu PSD, decât cu PNL sau USR. Eu asta văd, din păcate”, a declarat Ciucu.

Acesta a făcut referire și la discuții între președinte și liderul social-democrat Sorin Grindeanu: „Probabil că au fost niște discuții între domnul Grindeanu și domnul Nicușor Dan”.

Ciprian Ciucu a insistat asupra rolului pe care, în opinia sa, ar fi trebuit să-l aibă șeful statului în această situație.

„Din punctul meu de vedere, era nevoie de mai multă fermitate din partea președintelui, astfel încât România să meargă mai departe și să nu fie lăsat Grindeanu să se ducă în direcția aceasta, care a ajuns în direcție fără întoarcere”, a spus el.

Ciucu, despre alegeri anticipate: „Nu o văd să se întâmple”

Referitor la scenariul unor alegeri anticipate, Ciucu a explicat:

„România nu a avut niciodată anticipate în ultimii 36 de ani. Nu o văd să se întâmple. Și ca să întâmple acest lucru ar trebui ca să ai un președinte care să își asume acest lucru, adică să-și asume că va nominaliza poate pe cineva care va pica în Parlament cel puțin de două ori.

Din cât văd eu în momentul de față, din păcate, domnul Nicușor Dan, prin semnalele pe care le dă, nu va face acest lucru și probabil că va juca mai departe cu domnul Grindeanu”.

„S-a folosit în campanie de numele lui Ilie Bolojan”

Ciprian Ciucu a declarat că președintele Nicușor Dan ar fi invocat în campanie numele premierului Ilie Bolojan.

„Domnul președinte Nicușor Dan s-a folosit foarte mult în campanie de numele domnului Bolojan. Ne aducem aminte foarte, foarte bine și foarte mulți l-au votat, inclusiv sperând că îl va susține pe domnul Bolojan în poziția de premier”, a spus acesta.

„Faptul că a reieșit un protocol de guvernare a acestei coaliții, a reieșit la Cotroceni, atât de repede să arzi protocolul de guvernare și ca președinte să nu stai să ții de el, să faci tot ce poți ca să-ți de el ca el să se întâmple. Pentru că noua coaliție, doamne ferește, ar presupune inclusiv un alt protocol de guvernare. Este un inclusiv un eșec al președintelui, nu doar al României sau al coaliției faptul că această coaliție se va destrăma.”, a mai adăugat Ciprian Ciucu.

„Era bine ca să se consulte mai des și cu Ilie Bolojan, și cu mine”

Ciprian Ciucu a afirmat că a încercat să discute cu Nicușor Dan, dar nu a reușit.

„Am încercat să-l contactez, să discut cu dânsul. Nu s-a putut”, a spus acesta, precizând că singurele discuții anterioare au fost despre „bugetul Bucureștiului și urbanism”.

Totodată, el a adăugat: „Poate că președintele era bine ca să se consulte mai des și cu Ilie Bolojan, și cu mine (...) și mai puțin cu PSD”.

În intervenția sa, Ciucu a criticat și Partidul Social Democrat, afirmând că „a mers în Coaliție cu frâna de mână” și că „au inventat o criză politică”.

De asemenea, el a spus că liberalii nu vor accepta presiuni: „Partidul Național Liberal este un partid demn astăzi, nu mai este o remorcă a PSD”.

Referitor la situația premierului Ilie Bolojan, Ciucu a declarat: „Nu are de ce să se umilească pentru că a fost corect. De ce să accepte o înfrângere? (...) Ei au generat criza, ei să o rezolve”.