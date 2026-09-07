Consiliera lui Nicușor Dan pe combaterea dezinformării, victima unei campanii de dezinformare. Cine este în fotografia cu Hello Kitty

Fotografia cu Nicușor Dan și procuroarea Ioana Sadovec, viralizată cu informația falsă că tânăra ar fi consiliera lui Nicușor Dan. Sursa foto: Facebook

Martina Orlea, consilier de stat pentru combaterea dezinformării la Administrația Prezidențială, a declarat, luni, că a fost victima unei campanii de dezinformare, care a pornit de la o fotografie făcută săptămâna trecută, când Nicușor Dan i-a primit la Palatul Cotroceni pe tinerii magistrați. În fotografie apar șeful statului și una dintre tinerele procuroare din noua generație, Ioana Sadovec, care este procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu. Fotografia s-a viralizat pe rețelele sociale, sub informația că este despre Nicușor Dan și noua sa consilieră pe probleme de siguranță națională, fiind însoțită de comentarii misogine și de fashion, legate de poșeta cu accesoriu Hello Kitty pe care o avea procuroarea la eveneimentul de la Palatul Cotroceni.

”În acest weekend au devenit virale pe Facebook poze cu domnul președinte și noua lui consilieră în securitatea națională, Martina Orlea (plus comentarii inadecvate și misogine). Eu sunt Martina Orlea, noua consilieră - dar nu eu eram în poze.

În poze era Ioana, una dintre noii procurori care au fost la Palatul Cotroceni în urmă cu o săptămână, care a făcut câteva poze cu domnul președinte și le-a pus pe social media.

Pe baza acelor poze s-a creat intenționat o știre falsă care a ajuns la aproximativ un milion de oameni. Ea a fost propagată deliberat pe rețelele sociale și cred că e important să înțelegem prin ce mecanisme a reușit să ajungă virală. Pentru că aceleași mecanisme promovează astăzi știri false despre Hello Kitty, mâine despre vaccinuri, poimâine despre alegeri”, a declarat Martina Orlea, consilier de stat, luni.

Aceasta susține că amplificarea dezinformării a fost coordonată: ”mai multe profiluri de Facebook, care postează în general teme menite să dezinformeze (politică, sănătate, România în UE, Ucraina etc.), au postat coordonat, adică în același timp și cu texte similare, știrea. Apoi aceste postări au fost share-uite în sute de grupuri de Facebook - lucru care le-a crescut vizualizările, interacțiunile și viralitatea. Apoi știrea a fost preluată și de influenceri mari, cu 70 000 de urmăritori. Postarea pe alte platforme: știrea a fost postată și pe TikTok, și pe LinkedIn, unde s-a pierdut sursa informației, ceea ce o face mai greu de verificat”