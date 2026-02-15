Consilierul lui Nicușor Dan pe probleme de Educație: Accesul minorilor la rețelele sociale trebuie interzis

Consilierul prezidențial Valentin-Sorin Costreie, din cadrul Departamentului Educație și Cercetare de la Cotroceni. Foto Inquam Photos/George Călin

Consilierul prezidențial Valentin-Sorin Costreie, din cadrul Departamentului Educație și Cercetare al Administrației Prezidențiale a declarat cuminică, la Digi 24, că accesul minorilor la rețelele sociale trebuie interzis.

„Eu cred că trebuie să reglementăm, dar simpla reglementare nu va rezolva problema (...) Accesul să fie interzis, nu limitat sau cu acord parental”, a spus Costreie.

Consilierul lui Nicușor Dan a spus că o propunere în acest sens trebuie înaintată Ministerului Educației, care să stabilească limita de vârstă până la care ar trebui interzis accesul minorilor la rețelele sociale.

„Să ne aliniem politicilor europene, adică, gândiți-vă, la un moment dat eu cred că în jumătate de an, un an, cam toate țările din Europa, maoritatea lor vor avea astfel de lege”, a precizat Costreie, care a adăugat că va face o astfel de propunere în calitate de consilier prezidențial.

Președintele Nicușor Dan a salutat ideea unei dezbateri pe această temă.

„E bine că avem dezbaterea asta. Haideți să lăsăm specialiștii să dezbată. Dincolo de chestiunea asta, care este de decizie, cred că sunt două lucruri mari de care noi, ca societate, și noi, ca administrație, trebuie să ne preocupăm. Una este întreg fenomenul consumului de droguri, și aici, legat de întrebarea precedentă, rolul DIICOT este foarte important. Și a doua este cum facem să integrăm care sunt acele activități pe care noi, ca societate, le oferim copiilor de o anumită vârstă, părinților, astfel încât ei să simtă că fac parte dintr-o societate și să nu intre pe niște zone de dependențe care sunt foarte periculoase la vârsta asta. Astea sunt întrebările mari, și, bineînțeles, și pe chestiunea pe care m-ați întrebat precis, după dezbaterea specialiștilor, trebuie ca politicul să ia o decizie”, a spus președintele Nicușor Dan.