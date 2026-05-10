Crin Antonescu, despre criza guvernamentală: Bolojan și susținătorii săi vor să pună presiune maximă pe Nicușor Dan

Fostul președinte al PNL Crin Antonescu a declarat duminică seară la Antena 3 CNN că miza jocului politic al taberei Bolojan în jurul desemnării premierului nu este opoziția, ci menținerea la putere, acuzând că strategia vizează transformarea lui Nicușor Dan într-un „monarh constituțional” fără putere reală de decizie.

„Vor să pună o presiune maximă asupra lui Nicușor Dan, până acolo încât să și-l dorească un fel de monarh constituțional – să desfacă șampanie la ocazii, iar toate deciziile, marile contracte, marile decizii de politică economică să le aparțină în exclusivitate”, a spus Antonescu.

Fostul lider liberal s-a arătat neîncrezător în declarațiile taberei care îl susține pe Ilie Bolojan privind trecerea în opoziție, susținând că acestea sunt doar o strategie de negociere.

„Eu sunt convins că domnul Bolojan și susținătorii săi știu foarte bine că le este necesar să rămână la putere. Toată parada asta – mergem în opoziție, facem opoziție – nu, nu, nu. Eu nu cred în ea. Eu cred că domnul Bolojan are treburi de făcut la putere. El este un om care în toată cariera politică a fost la putere”, a adăugat Antonescu.

Acesta a explicat și mecanismul prin care susținătorii lui Bolojan ar încerca să forțeze revenirea la formula preferată: desemnarea lui Grindeanu ca premier cu condiția de a nu forma un guvern cu AUR, eșecul obținerii unei majorități în Parlament, căderea guvernului, iar apoi revenirea cu propunerea Bolojan.

Antonescu a avertizat și asupra riscurilor pe care le implică direcția impusă de Bolojan în PNL.

„Dacă partidul se duce în acea direcție, va lua alegătorii USR-ului, va împărți cu USR-ul, iar oameni ca mine, câți mai erau alegători ai PNL-ului, vom căuta altceva”, a conchis el.