Crin Antonescu: O demisie a președintelui Iohannis nu ar genera instabilitate, o suspendare da

Crin Antonescu, candidatul coaliției la alegerile prezidențiale. Foto: Hepta

Candidatul coaliției la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu, a declarat luni, la Parlament, că „o demisie a președintelui nu ar genera instabilitate, o suspendare da”. Declarația a fost făcută în ziua în care conducerea Parlamentului va aproba procedura de suspendare a președintelui Klaus Iohannis, inițiată de POT, AUR, SOS și USR.

Procedura de suspendare din funcţie a preşedintelui Klaus Iohannis nu ar face decât „să agraveze” situaţia per ansamblu a României, a declarat, luni, și primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.



„Suntem într-un plin proces electoral, o asemenea procedură de suspendare nu ar face decât să agraveze situaţia per ansamblu a României, nu să o rezolve. De aceea, în Partidul Naţional Liberal, eu nu am întâlnit, personal, voci care să susţină suspendarea din funcţie a preşedintelui României. Sunt convins că dacă, vreodată, prin absurd, se va ajunge la un asemenea demers, Partidul Naţional Liberal nu va susţine un asemenea demers, iar calea simplă este - eşti prezent în sală să asiguri cvorumul, dar nu participi la vot pentru o asemenea procedură”, a afirmat Boc, la Palatul Parlamentului, unde participă la reuniunea Asociaţiei Municipiilor din România.

Demersul Opoziției ar avea șansă să treacă de Parlament, însă doar cu voturi din tabăra PSD și PNL, restul partidelor (chiar dacă ar vota toți cei 59 de parlamentari ai USR) neavând cele 233 de voturi necesare. Riscul suspendării l-ar putea face pe președintele Klaus Iohannis să se gândească la o eventuală demisie, deși acesta a spus în mai multe rânduri că nu va demisiona. De asemenea, potrivit unor surse politice, liderii Coaliției ar aștepta un semn de la Cotroceni pentru o discuție cu președintele Klaus Iohannis.

Potrivit unor surse parlamentare, votul pentru suspendarea lui Klaus Iohannis va fi programat peste o săptămână, luni, 17 februarie. Dacă suspendarea este votată de cel puțin 233 de parlamentari, atunci se va organiza, potrivit Constituției, în termen de o lună un referendum pentru demitere.